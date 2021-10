Ieri la Borsa di Milano ha messo a segno una sorprendente seduta. Dopo il calo delle Borse europee e di Wall Street nella prima giornata della settimana, oggi tutti gli operatori si preparavano al peggio. Ed invece è arrivata la seduta che non ti aspetti. Il rialzo è figlio soprattutto di un settore su cui ieri si sono scatenati gli acquisti. Grazie all’esplosione rialzista di questi titoli può arrivare il torello in Piazza Affari?

I bancari spingono Piazza Affari

Ieri quattro titoli bancari erano ai primi 4 posti tra le blue chip per performance giornaliera. Banco BPM con un rialzo del 5,6% è stata la migliore, seguita da Unicredit che ha guadagnato il 4,3%. BPER Banca ha avuto un rialzo del 3,5% e Intesa Sanpaolo ha guadagnato il 3,3%.

Da sempre gli Analisti di ProiezionidiBorsa indicano il settore bancario come la chiave per i rialzi e ribassi di Piazza Affari. Il motivo è rivelato in questo articolo: “Questo settore è giudice e da solo può decretare il successo della Borsa”. Quindi non è un caso che ieri la Borsa di Milano sia risultata la migliore in Europa e che 4 titoli bancari siano schizzati in alto. Ieri gli operatori hanno comprato a mani basse i principali titoli del credito, spingendo il Ftse Mib a 25.956 punti. Oggi l’indice maggiore di Piazza Affari riparte ad un passo dalla soglia psicologica dei 26.000 punti.

Grazie all’esplosione rialzista di questi titoli può arrivare il torello in Piazza Affari?

Se la corsa proseguisse anche nelle altre tre sedute della settimana, allora si potrebbe parlare di un torello autunnale. Se oggi l’indice maggiore di Piazza Affari chiudesse in area 26.300 punti, nelle ultime due sedute della settimana può ritoccare anche il record annuale. L’impresa non è impossibile considerato che il massimo annuale dista meno del 3% dalla chiusura di martedì. Infatti l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha realizzato il massimo del 2021 il 13 agosto a 26.687 punti. In caso di superamento del massimo annuale si potrebbe parlare di torello, che si trasformerebbe in toro se i prezzi superassero 27.000 punti. Naturalmente se i prezzi chiudessero la seduta di oggi con un calo, magari anche sotto i 25.700 punti, questo scenario sarebbe impossibile da realizzarsi.

Ancora una volta tutto dipenderà dai titoli bancari. Se continueranno ad essere comprati per Piazza Affari sarà un ottobre brillante. Se invece il rialzo di ieri è dovuto ad operazioni di trading di breve periodo, la Borsa di Milano continuerà nell’andamento ad altalena.

