Decorare la nostra casa aggiungendo un tocco di verde negli spazi interni è sempre piacevole. Ci sono però dei malintesi a volte sull’effettivo beneficio delle piante da tenere in casa. Bisogna considerare in che spazi dobbiamo metterle e soprattutto quali tipi e varietà saranno veramente utili per ravvivare l’ambiente di casa.

Le piante sono ovviamente esseri viventi e hanno bisogno di luce, temperatura giusta e acqua. Durante la notte queste sprigionano anidride carbonica e per questo si dice che non sia salutare tenerle in alcune stanze della casa. Ad esempio non conviene tenere delle piante troppo grandi in camera da letto. Vediamo inoltre quali sono dei vegetali che possono darci una mano a ripulire l’aria degli spazi interni.

Dei filtri naturali per purificare l’aria in interni

Nonostante ci sia una corrente di pensiero che non creda alla capacità delle piante di ridurre l’inquinamento in spazi chiusi, esiste la prova del contrario.

Secondo alcuni studi della Nasa riportati anche in numerose testate giornalistiche internazionali, le piante hanno un impatto benefico sul nostro ambiente. Queste specie sono almeno un centinaio. In questa ricerca si spiega come questi esemplari vegetali siano dei veri e propri filtri che ripuliscono le stanze da odore e fumo di sigarette e solventi organici. Inoltre le radici delle piante e altri microorganismi distruggono certi virus, batteri e altre sostanze chimiche nell’aria trasformandole in un nuovo tessuto vegetale.

Le 12 piante che possono ripulire l’aria di casa e abbellire l’arredamento

Iniziamo con una lista di alcune di queste belle piante alleate contro l’inquinamento dell’aria:

aloe vera;

spatifillo;

bambù;

lavanda;

pianta ragno;

gerbera;

crisantemo;

dracaena;

potos (o pothos);

edera “helix” rampicante;

aglaonema;

colocasia gigantea o “orecchie d’elefante”;

Una volta conosciute le 12 piante che possono ripulire l’aria di casa e abbellire l’arredamento, consideriamo gli spazi più luminosi. In primis le stanze orientate a sud saranno quelle più illuminate. Una luce meno intensa si avrà invece, nelle stanze che si direzionano verso nord, ovest ed est. Ad ogni modo informiamoci sul tipo di pianta che scegliamo perché ognuna di esse ha delle necessità diverse.