Nessuno si accorgerà che siamo a dieta se ci vedranno assaporare con gusto questa delizia. Esplode il sapore con questa torta dietetica yogurt e cocco che taglia solo le calorie, ma non il gusto.

Gli ingredienti

Sono tutti ingredienti che si trovano facilmente al supermercato. Basterà stampare le righe che seguono per portarsele dietro come una lista della spesa.

100 gr burro o margarina;

200 gr biscotti secchi;

500 gr di yogurt greco;

150 gr farina di cocco;

100 gr di zucchero o dolcificante naturale.

Serve, inoltre, una teglia con diametro di circa 20 cm che va foderata con la pellicola trasparente per alimenti, almeno sui bordi laterali.

Esplode il sapore con questa torta dietetica yogurt e cocco

Ecco un altro aspetto che rende questa torta adatta all’estate: la preparazione senza cottura. Niente forno acceso, ma solo una preparazione a freddo in soli 10 minuti.

Polverizzare i biscotti nel mixer da cucina o con un batticarne ed unire il burro precedentemente sciolto nel microonde; Stendere l’impasto di biscotti e burro sul fondo della teglia foderata dando uno spessore omogeneo; Mettere la teglia in frigo in modo che la base del dolce si rassodi; In una ciotola versare lo yogurt, lo zucchero e la farina di cocco. Mescolare il tutto in modo energico in modo che la farcitura sia molto omogenea. Si può usare anche un frullatore elettrico con le fruste per fare meno fatica ed ottenere un composto più soffice e spumoso; Distribuire il composto sulla base livellandolo con un cucchiaio.

Mettere la torta così preparata in frigo per almeno tre ore prima di servire. Per ottenere un effetto semifreddo potrà essere messa in freezer anziché in frigo. Al momento di servirla può essere decorata con cioccolato fondente a scaglie o con fragole tagliate a fettine. Meglio usare uno stampo apribile in modo da togliere la pellicola trasparente precedentemente applicata lungo la circonferenza dello stampo.

Basterà sbizzarrirsi con la fantasia per ottenere effetti sempre diversi. Il tutto con poche calorie e tanto sapore.