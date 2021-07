Solitamente gli italiani dividono la preferenza delle loro ferie tra mare e montagna. Ci sono poi anche gli appassionati delle città d’arte, dei soggiorni nelle spa e degli agriturismi. C’è poi una sempre più crescente fetta di appassionati dei laghi di montagna. Fino a qualche anno fa era più facile trovare la stragrande maggioranza di turisti tedeschi in questi luoghi. Anche perché abituati naturalmente dalla conformazione fisica del loro paese. Ecco allora un poker meraviglioso di laghi sulle Dolomiti che ci lasceranno a bocca aperta. Tra escursioni e immersioni, aria fresca e pulita qui troveremo davvero di che divertirci.

Il lago di Misurina

Siamo vicini alla bella Auronzo di Cadore in un paesaggio che soprattutto all’alba e al tramonto sembra uscire da una tela di un grande pittore. Negli anni questa località e il lago di Misurina hanno trovato sempre più estimatori anche per la salubrità dell’aria. Non dimentichiamo che in zona è presente una delle cliniche più rinomate al mondo nella cura dell’asma.

Il lago di Dobbiaco

Acque azzurre e belle fresche per chi ama il bagno a temperature degne di un supereroe. Il lago di Dobbiaco sembra uscito dalle riviste dei più bei laghi del mondo. Non ha infatti nulla da invidiare ai famosi colleghi americani e canadesi. Qui, chi ama passeggiare nella natura, trova la sua location ideale con la possibilità di fare il giro di tutto il lago.

Dopo 2 laghi stupendi ma abbastanza conosciuti ecco una chicca per chi ama davvero isolarsi dal resto del mondo. Si sale quasi fino a quota 2.000 per ammirare lo splendido lago di Sorapiss, raggiungibile attraverso sentieri impegnativi ma bellissimi.

Il lago dell’arcobaleno

Un’esplosione di colori che ci lascerà un ricordo intatto ed eterno nella memoria il lago di Carezza. Una volta l’avremmo definito “paesaggio da cartolina” oggi lo chiamiamo col suo soprannome: “lago dell’arcobaleno”. Il perché lo possiamo intuire dalla miriade di colori che lo circondano e che valgono una gita in questo paradiso italiano.

