Sembra incredibile associare il concetto di ricchezza all’arredamento o alla posizione delle stanze della casa. Ed invece esiste un metodo preciso per aiutarci a capire come sfruttare al massimo le energie della nostra abitazione anche per dei fini economici.

Questa disciplina giunge a noi dal lontano Oriente e porta il nome di Feng Shui, che significa letteralmente “vento e acqua”. I suoi principi di base prendono in considerazione le direzioni geografiche, che vanno a formare un ottagono. All’interno di ogni parte corrispondente ad ogni direzione, si situa una specifica area della nostra esistenza.

Un metodo che insieme al Feng Shui si occupa di rilevare particolari e dettagli geografici e morfologici di un territorio, è la geomantica. Tale studio è fondamentale come trampolino di lancio per l’ideazione, creazione e strutturazione di un edificio abitabile.

Come aumentare la ricchezza e l’abbondanza con delle semplici astuzie di arredamento

A questo punto è ovvio chiedersi qual è il segreto millenario che ci porta il benessere e la ricchezza grazie alla buona organizzazione degli spazi. Riprendendo il concetto delle otto direzioni, strutturate nell’ottagono chiamato Ba Gua (otto simboli), capiamo che Sud-est è la direzione della ricchezza.

Seguendo una planimetria della casa, o ricostruendo una mappatura semplice, possiamo individuare la parte sud-est. Questa è sempre collocata nell’angolo sul fondo a sinistra rispetto all’ingresso principale, o alla porta della stanza.

Secondo il Feng Shui gli elementi da prediligere per l’arredamento di questa zona sono gli oggetti o mobili in legno, che rappresentano quindi la natura. Le piante, i soprammobili e statuette in legno sono ben consigliate, così come quadri o tessuti che rappresentano elementi naturali, preferendo il colore verde.

Vento e acqua per purificare casa e ufficio per avere una situazione finanziaria rigogliosa

Un altro accorgimento da utilizzare nelle zone sud-est delle nostre case e nei nostri uffici, sono i pendoli in ottone. L’ottone o il metallo in genere ricordano molto le monete, il colore giallo dorato rimanda all’oro e alla ricchezza. Una raccolta di monete, un bauletto portagioielli sono utili per ricordarci come aumentare la ricchezza e l’abbondanza con delle semplici astuzie di arredamento. Anche le piccole fontanelle d’acqua che scorre e acquari con pesciolini rappresentano il flusso di vita e quindi di denaro. Per attirarne sempre di più si possono far muovere tra le mani le monetine, sentendo come un flusso benefico che ci porta ricchezza.