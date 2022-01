Ogni giorno usiamo diversi tipi di materiali. Plastica, carta, vetro servono per molteplici usi in ogni campo, nei trasporti, nella conservazione e così via. Solo di recente si è diffuso l’obbligo della raccolta differenziata, anche se c’è ancora molta strada da fare per sensibilizzare meglio la cittadinanza. Inoltre, anche i problemi insiti nei metodi di raccolta e in quelli della trasformazione dei rifiuti urbani sono in continuo miglioramento. Non tutto ciò che utilizziamo e poi abbiamo intenzione di buttare è ormai inservibile. Con un po’ di creatività, infatti, imballaggi, contenitori e oggetti vari possono avere un uso diverso dall’originale. L’arte del riciclo e del riutilizzo è importante per evitare sprechi, risparmiare qualche soldo e per ridurre l’impatto ambientale della lavorazione legata allo smaltimento dei rifiuti.

Esistono vari modi per riciclare le vaschette di polistirolo per far bene all’ambiente e creare oggetti utili a costo zero

Tra i contenitori che ci ritroviamo a casa pronti per finire nella pattumiera ci sono le vaschette di polistirolo. In questo materiale troviamo spesso anche gli imballaggi. Con un po’ di pazienza e fantasia questi oggetti possono diventare davvero utili e belli. Innanzitutto, le vaschette, se usate per trasportare e conservare del cibo, vanno lavate. Acqua e un goccio di detersivo per piatti al limone oppure acqua e un po’ di aceto faranno in modo che questi contenitori diventino puliti senza odori sgradevoli.

Se abbiamo degli avanzi di stoffa, possiamo rivestirli usando un po’ di colla vinilica. In questo modo otterremo graziosi vassoi portatutto. Volendo mantenere il coperchio, possono servire come portagioie o porta rocchetti per il cucito, magari impreziositi da bottoncini colorati e luccicanti. Inoltre, con un filo da ricamo, si può abbellire il fondo con disegni geometrici, fiori o stelle. Per farne sottobicchieri, basterà porre un bicchiere sopra e incidere il polistirolo con un taglierino. Poi via libera alla fantasia con pennarelli colorati. Abbiamo visto, quindi, che esistono vari modi per riciclare le vaschette di polistirolo per far bene all’ambiente e creare oggetti utili a costo zero.

Altre idee di riciclo creativo

I pezzetti di polistirolo che troviamo nelle scatole, invece, possono servire per riempire dei vasi di vetro. In questo modo potremo inserire fiori di stoffa tenendo i gambi dritti. Se ne abbiamo davvero molti, possono fare da imbottitura a un sacco di stoffa, in modo da creare un piccolo pouf. Per quanto riguarda, invece, i pannelli più grandi e squadrati di polistirolo, se tagliati in modo uguale e poi disegnati o dipinti, possono abbellire come quadri una parete scarna. Un’altra idea è quella di tagliarli a mo’ di cornice, dipingerli con colori acrilici o uno spray e appenderli da soli o inserendo una stampa o una foto.