Per inserire nella dieta dei cibi per coccolarsi davvero con gusto, ecco delle idee per cucinare con i frutti di bosco. Dal pollo marinato ai frutti di bosco al formaggio fritto con la salsa ai lamponi, e passando per il risotto con i mirtilli e con le more. In questo modo sarà possibile portare in tavola dei cibi sfiziosi e dalle spiccate proprietà naturali benefiche. In quanto, come è riportato in questo articolo, i frutti di bosco fanno molto bene alla salute.

Ecco delle idee per cucinare con i frutti di bosco, dal pollo marinato al risotto allo yogurt

Pollo marinato ai frutti di bosco. Per carni che sono delicate come il pollo, i frutti di bosco sono ottimi per la marinatura al posto dell’uso del limone o dell’aceto. Basterà coprire per mezz’ora la carne con i frutti di bosco schiacciati. Per poi rosolare il pollo e aggiungere la marinata per completare la cottura per un altro quarto d’ora. Servire poi il pollo ai frutti di bosco versando su ogni piatto di portata il sughetto del fondo di cottura.

Formaggio fritto con salsa ai lamponi. Partendo da una ciotola con tanto formaggio grattugiato, si uniscono le uova e un po’ di latte. Nonché la salsa di lamponi, un pizzico di sale e olio extravergine d’oliva fino a ottenere l’impasto tipico delle polpette di carne. Prendere piccole porzioni di impasto per creare delle palline da friggere, un po’ alla volta, in olio caldissimo. Le polpette di formaggio fritto con salsa ai lamponi saranno così un grande successo a tavola.

Risotto con yogurt, mirtilli e more. La preparazione, in partenza, è quella tipica del risotto. Ovverosia cuocendolo con il classico soffritto e con il brodo vegetale. Dopodiché, a metà cottura, si possono unire i mirtilli e le more frullate, per poi mantecare a fine cottura con lo yogurt intero. Il risotto sarà così cremoso e gustosissimo.