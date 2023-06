Lavi il piumone tutti gli anni? Lo stai rovinando con le tue mani, ecco ogni quanto tempo dovresti lavarlo

Finita la stagione fredda, tutti si dirigono in lavanderia per lavare le coperte, ma è un grosso errore, ed ecco spiegato il perché.

Il gran caldo di questi giorni non lascia dubbi, è finalmente arrivata la bella stagione. Molte persone hanno già fatto il cambio dell’armadio, e i più fortunati hanno semplicemente messo da parte gli abiti estivi.

Oltre a questi, bisogna pensare anche alla biancheria da camera. Coperte, plaid, copriletto, ma anche piumoni, sono tra gli oggetti più ingombranti da mettere nell’armadio, ma bisogna fare attenzione ad alcuni particolari. Per occupare meno spazio possibile all’interno degli armadi, ad esempio, l’idea migliore è quella di mettere ogni coperta all’interno di sacchi sottovuoto. Questi, infatti, sono un’ottima soluzione che, attraverso l’eliminazione dell’aria in eccesso, ci permetterà di ridurre il volume anche dei pezzi più voluminosi, come il piumone.

È proprio in merito a quest’ultimo che faremo una riflessione. Quanti di noi, di norma, lavano il piumone prima di metterlo nell’armadio ogni anno? Potrebbe sembrare un’azione più che logica, che ci garantirebbe una pulizia accurata del pezzo. Il problema è che questo è un grave errore: il piumone, infatti, non andrebbe pulito ogni anno, ma con un periodo di tempo molto più prolungato. Ecco esattamente ogni quanti mesi dovrebbe essere fatta quest’operazione.

Lavi il piumone tutti gli anni? Sbagli metodo e ne rovini il tessuto, meglio seguire sin da subito le nostre indicazioni

Le pulizie domestiche sono un tema molto delicato, su cui ogni persona ha la propria opinione. C’è chi è più metodico e considera particolarmente importante l’igiene della propria abitazione, e chi è, per così dire, più rilassato.

Ci sono diverse scuole di pensiero su quale sia il ritmo migliore per fare le pulizie.

Un discorso a parte, invece, è quello che merita il piumone.

Il troppo stroppia sempre

A differenza di quel che si potrebbe pensare, è sbagliato lavare il piumone ogni anno. Diversamente dal resto della biancheria della camera da letto, il piumone non andrebbe lavato molto spesso, anzi.

L’idea, infatti, sarebbe sottoporlo a lavaggio in media ogni tre o, addirittura, quattro anni. Qualcuno strabuzzerà gli occhi, eppure sarebbe proprio questa la regola principale secondo gli esperti del pulito.

Il motivo è molto più semplice di quel che si potrebbe pensare. Il materiale interno al piumone è delicato, e potrebbe perdere volume se sottoposto a troppi (e inutili) lavaggi. Ecco perché, se lavi il piumone tutti gli anni, sbagli.

Inoltre, per ogni lavaggio, sarà importante seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull’etichetta, e non sgarrare. Tendenzialmente, infatti, non si dovrebbe superare la temperatura di 40°C, e sarebbe meglio utilizzare solo detergenti delicati, e non troppo aggressivi.