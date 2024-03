L’avena prossima a un rialzo? Focus su Caterpillar

Molti investitori continuano a rimanere alla finestra, mentre altri accumulano posizioni ribassiste sulle Borse mondiali. Chi avrà ragione? Prima o poi, questo forte rialzio iniziato sui minimi di ottobre del 2022 (siamo ben oltre il +45%!) si fermerà e darà spazio a una fase ribassista che potrebbe durare anche per diversi mesi. Molti frattanto chiedono consigli su come gestire le posizioni. L’analisi tecnica viene in soccorso. Infatti, una posizione rialzista andrebbe mantenuta fino a quando non si formerà un’inversione ribassista, ovvero, quando si inizeranno a formare minimi e massimi decrescenti. Ci sono comunque delle cose interessanti da valutare nel settore delle materie prime, ad esempio l’avena prossima a un rialzo. Procediamo per gradi.

ll focus su Caterpillar

Come valutano gli analisti questa società?

Raccomandazione media Hold*

Numero di analisti 31

Ultimo prezzo di chiusura 356,4 USD

Prezzo obiettivo medio 317,5 USD

Differenza / Target Medio -10,91% In base a questi dati le azioni sarebbero sopravvalutate del 10,91%.

*Dati letti sul sito Marketscreener.

Le azioni da inizio anno hanno segnato il minimo a 275,66 e il massimo a 365,52. Il POC annuale passa a in area 320 e quindi in base alla tecnica del Profilo Volume, questo livello potrebbe rappresentare un supporto importante. I prezzi sono a ridosso della trend line che parte dai massimi del maggio 2021 e si stanno affollando delle divergenze negative di breve termine. Punto di inversione ribassista con una chiusura mensile inferiore ai 331. In questo caso il primo obiettivo sarebbe in area 280/300 dollari, punti che sono obiettivo di alcune trend line fatte partire dai minimi/masimi degli ultimi anni.

L’avena prossima a un rialzo?Andamento attuale e previsioni sulla materia prima e i principali punti di inversione

La materia prima ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione intorno al prezzo di 355,75. Da inizio anno ha segnato il minimo a 335,75 e il massimo a 378,75. Nelle ultime settimane i prezzi si stanno muovendo su livelli che potrebbero portare alla formazione di un bottom di lungo periodo. I prezzi infatti, stanno scendendo dal prezzo di 733,75 toccato nell’anno 2022. L’anno 2023 ha inziato a formare un pattern di inversione che quest’anno dovrebbe essere confermato ulteriormente.

I nostri oscillatori ravvisano delle divergenze positive ma i prezzi continuano a muoversi in laterale da inizio anno. Cosa può aiutarci? L’Alligator indicator. Infatti, se lo settiamo su base trimestrale e annuale, ci rendimo conto che le probabilità sono le seguenti:

i prezzi presto potrebbero tornare in modo duraturo al rialzo. Punto di inversione ribassista sotto 303. Fino a quando reggerà questo livello si attenderanno minimi e massimi crescenti di medio lungo termine.

