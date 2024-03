Piazza Affari sale del 12,86% da inizio anno. Ci sono azioni che hanno fatto meglio ed altre peggio. La cosa stranisce, in quanto per alcuni investitori potrebbe essere preoccupante che quando tutto sale alcune società vengono penalizzate. Come mai? I motivi possono essere disparati, a volte riconducibili ai fondamentali, altre volte, alla crisi del settore di pertinenza oppure a scelte aziendali che non piacciono ai mercati. Oggi andremo a vedere alcune azioni sottovalutate a Piazza Affari che sono scese in questo trimestre e quindi sono andate controcorrente. Ci riferiamo a ENEL, Geox, Illimity Bank e NEXI. Prima però facciamo una premessa.

Lo stock picking non sempre è vincente

Ci sono azioni che presentano conti in regola e buone prospettive ma continuano a scendere per anni anche se le raccomandazioni degli analisti sono lusinghiere. Spesso si sente parlare di investitori che hanno in portafoglio azioni che perdono il 50/60 e a volte anche il 90% ma i giudizi degli analisti continua a essere Buy o Accumulate.

Azioni che possono rovinare anche di molto la performance del proprio portafoglio investimenti. Questo è uno dei tanti motivi che deve far riflettere chi investe sui mercati. A volte si può scegliere anche azioni che sembrano promettenti ma queste per motivi anche a volte incompremsibili possono scendere. Cosa fare quindi? Innanzitutto valutare il proprio profilo di rischio e sapere che sono puntando sulle Borse mondiali diversificate in base al PIL nelle serie storiche dal 1898 ad oggi nel lungo termine (7/10 anni) il risultato è stato positivo. Quindi, lo stock picking non sempre è vincente.

Azioni sottovalutate a Piazza Affari che sono scese in questo trimestre

Le raccomandazioni degli analisti sono state riprese dal sito Marketscreener.

ENEL, ultimo prezzo a 6,15 e perde da inizio anno il 5,9%. Il giudizio è Buy con target a 7,577. Di recente le azioni hanno toccato la media mobile a 200 giorni e da quel livello sono ripartite al rialzo. Punto di inversione grafico al ribasso sotto 5,953.

Geox, ultimo prezzo a 0,677 e perde da inizio anno il 9,74%. Il giudizio è Buy con target a 0,9833. Di recente le azioni hanno toccato la trend line che parte dai minimi del 2020 e passante ad quelli del 2023. Da quel livello sono ripartite al rialzo. Punto di inversione grafico al ribasso sotto 0,611.

Illimity Bank, ultimo prezzo a 4,82 e perde da inizio anno il 9,74%. Il giudizio è Buy con target a 6,162. Di recente le azioni hanno segnao il minimo più profondo da quando sono state quotate e da quel livello sono ripartite al rialzo. Punto di inversione grafico al ribasso sotto 4,302.

NEXI, ultimo prezzo a 5,91 e perde da inizio anno il 20,4%. Il giudizio è Accumulate con target a 8,429. Le azioni al momento sembrerebbero puntare dal punto di vista grafico, ulteriormente verso il basso. Punto di inversione rialzista almeno di breve termine sopra 7,526. Primo supporto a 5,484.

NB I punti di inversione grafici sono minimi/massimi crescenti che per i dettami dell’analisi tecnica potrebbero portare a un inversione del trend in corso. Come al solito non c’è certezza alcuna e l’analisi tecnica non è una scienza esatta.