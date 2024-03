Come regolarsi da ora in poi sui mercati? Il punto su Italgas e Snam

Come regolarsi da ora in poi sui mercati-Foto da pexels.com

C’è chi apre posizioni al ribasso da diverse settimane, chi invece è rimasto a bordo campo non fidandosi del rialzo e chi ancora probabilmente ha liquidato le posizioni rialziste in attesa del ribasso. Pochi saranno investiti in questo momento e forse sono quelli che in base alla casistica storica guadagnano realmente sui mercati.

Chi rimane sempre investito, sia quando è bel tempo che quando è cattivo e lo fa per anni diversificando sulle Borse mondiali in base al PIL, negli annali storici ha portato a casa sempre rendimenti a doppia cifra annule. A patto, che l’investimento sia durato almeno 10 anni. Questo risultato è stato poi migliorato se le posizioni sono state incrementate durante i ciclici ribassi. Come regolarsi da ora in poi sui mercati?

Comprare i ribassi

Abbiamo fatto uno studio sulle serie storiche dal 1898 ad oggi è i risultati sono i seguenti:

chi compra su un ribasso del 20% in 18/24 mesi raramente in più tempo, ha rivisto i prezzi tornare sui massimi ante crisi.

I ribassi più forti (superiori al 20%) durante il decennio, si sono formati nei primi 27 mesi del decennio e poi fra il settimo e l’ottavo anno.

Durante l’anno medio, il ribasso raggiunge livelli massimi intorno al 10/15%.

Il punto su Italgas e Snam

Italgas, da inizio anno ha segnato il minimo a 5,005 e il massimo a 5,42. Il POC annuale passa al momento in area 5,30 euro. I prezzi si sono appoggiati millimetricamente alla trend line che scende dai massimi del 2022 e poi del 2023. Questa linea fermerà il rialzo in atto? Punto di inversione ribassista in ottica annuale sotto 5,005.

Come riportato dal sito Marketscreener le azioni ai prezzi attuali sarebbero sottovalutate dell’11,62%:

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 14

Ultimo prezzo di chiusura 5,34 EUR

Prezzo obiettivo medio 5,961 EUR

Differenza / Target Medio +11,62%

Snam, da inizio anno ha segnato il minimo a 4,275 e il massimo a 4,791. Il POC annuale passa al momento in area 4,35 euro. Il recente ritracciamento da inizio anno non potrebbe essere ancora finito, anche se si stanno formando degli swing interessanti. Infatti, i prezzi si sono appoggiati millimetricamente alla media mobile a 200 settimane. Ritroni sopra 4,556 potrebbero archiviare definitivamente il ribasso annuale.

Come riportato dal sito Marketscreener le azioni ai prezzi attuali sarebbero sottovalutate del 16,7%:

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 19

Ultimo prezzo di chiusura 4,388 EUR

Prezzo obiettivo medio 5,097 EUR

Differenza / Target Medio +16,17%.

Come regolarsi da ora in poi sui mercati? I livelli di breve termine

La chiusura della giornata di contrattazione del 27 marzo è avvenuta ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.744

Eurostoxx Future

5.039

Ftse Mib Future

34.211

S&P500

5.248,49.

Gli swing in atto continuano a rimanere impostati al rialzo. Qualche pericolo inziale si avrebbe con chiusure settimanali infetiori ai seguenti livelli:

Dax Future

18.155

Eurostoxx Future

4.923

Ftse Mib Future

33.355

S&P500

5.131.

Lettura consigliata

La Bank of Japan ha alzato i tassi di interesse, tutto ciò che c’è da sapere