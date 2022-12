Lavatrici e asciugatrici in offerta a prezzi pazzi e perfetti per tutte le tasche e le esigenze

Dicembre è il mese delle tredicesime e dei grandi acquisti, non solo per parenti e amici ma anche per la casa. Oltretutto promozioni e prezzi scontati abbondano tra i rivenditori, per cui meglio approfittarne e fare grandi acquisti a piccoli prezzi. Vediamo cosa offre di bello e di economico la rete a inizio dicembre in tema di elettrodomestici bianchi.

Passeremo in rassegna solo alcune delle tante offerte speciali attualmente visibili sui portali dei grandi rivenditori. Dunque, ecco lavatrici e asciugatrici in offerta a prezzi pazzi e perfetti per i propri budget di spesa.

Alcune delle proposte speciali presso Unieuro

Partiamo dalla catena di elettronica di consumo ed elettrodomestici Unieuro.

Tra le varie offerte ‘solo online’ incontriamo la lavatrice Samsung WW70TA026AE. Prevede caricamento frontale, il cestello ha una capacità di carico di 7 kg e la classe di efficienza energetica è la B. La velocità di centrifuga massima è di 1.200 RPM ed è in offerta con il 50% di sconto (399,90 euro dai vecchi 799,90 euro). Infine ecco le dimensioni: 635 mm di profondità, 600 mm di larghezza e 850 mm in altezza.

Tra le offerte a tempo (fino al 9/12) la lavatrice Indesit BWA 71083X W IT costa 259,90 euro (–43%). Si carica frontalmente e il cestello ha una capacità di 7 kg. La velocità di centrifuga massima è di 1.000 RPM mentre la classe energetica è la D.

Quanto alle asciugatrici, quella Haier I-Pro Series 5 HD90-A3959 (offerta volantino fino al 7/12) costa 599 euro (–27%). Ha 11 programmi di asciugatura, il caricamento è frontale e la capacità del cestello di 9 kg. La classe energetica è la A e misura 845 mm in altezza, larghezza 595 mm e 600 mm in profondità.

Anche l’asciugatrice Electrolux EW9HC297Y (solo online) ha stessa classe energetica e quasi le stesse dimensioni del modello precedente. La capacità del cestello è di 9 kg mentre lo sconto è del 50%: costa 649,00 euro rispetto ai precedenti 1.299 euro.

Lavatrici e asciugatrici in offerta a prezzi pazzi e perfetti a soddisfare le varie esigenze

Passiamo a un altro grande rivenditore come Trony. Tra gli “sconti per le feste” dall’1 al 9 dicembre ecco alcuni modelli e marchi proposti a prezzi scontati.

Incontriamo subito la lavatrice Hotpoint Ariston AQ114D497SD EU N a 599 euro (prezzo per acquisto online). La scheda tecnica dice che la carica è frontale per una capacità massima di carico di 11 kg. La velocità max di centrifuga (giri/min) è di 1.400, dispone di 16 programmi oltre a quelli di sicurezza (acquastop e antischiuma). Infine la classe di efficienza energetica è la B.

A seguire ecco l’asciugatrice Samsung DV80TA220AE/ET a 799 euro (prezzo per acquisto online). Il modello ha una capacità di carico (frontale) di 8 kg, la classe energetica è “A” e il tipo di asciugatura è a pompa di calore. Dispone di diversi programmi speciali come quello a tempo, misti, delicati, camice, sintetici, etc, e la rumorosità (Db) è pari a 65.

Se invece l’acquisto avviene nei punti vendita sparsi sul territorio, acquistando 2 prodotti a scelta il meno caro lo si paga la metà. La promo è valida dall’1 al 24 dicembre mentre il Regolamento è disponibile nei punti vendita.

In chiusura invitiamo il Lettore a verificare tutte le info e/o condizioni poste dal rivenditore prescelto.