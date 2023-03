Perché ci sono più nibbi reali in Basilicata che in tutta Italia: cosa preferisce il nibbio reale?

Movimento leggiadro, ali ferme e aperte mentre il corpo viene portato via dal vento, come se fosse un aquilone in volo. “Il nibbio reale vola facendosi trasportare nel cielo”. Diversi studi hanno affermato che i nibbi reali sono una specie di uccelli in via d’estinzione, ma in Basilicata ci sono molti esemplari di questo rapace rispetto a tutto il resto dell’Italia. Qual è la ragione? Cosa preferisce?

“La terra dei Nibbi Reali, meglio sarebbe dire il paradiso terrestre, è la Basilicata. Un censimento degli esemplari svernanti e nidificanti di questo bel rapace diurno ha stabilito che i cieli lucani sono allietati dalle acrobazie di ben 700 nibbi reali. Più di qualsiasi altra regione italiana”. Così riporta LaGazzettadelMezzogiorno.

Diverso dal nibbio bruno, scuro, il nibbio reale si differenzia per le sue caratteristiche: macchie di colore chiaro definite sotto il corpo. Queste tipologie di falchi a differenza dell’aquila reale si identificano per le dimensioni minori e attraverso una coda a triangolo biforcuta anziché dritta. I nibbi reali da sempre amano scendere nei paesi e nelle Città, in collina e in montagna.

Nibbio reale: caratteristiche e studi

Un tempo esistevano tantissimi nibbi reali, poi, con l’industrializzazione delle città si sono iniziati ad estinguere. In tutto il mondo esistono i nibbi reali ancora oggi seppur di meno, tra quelli sedentari e quelli migratori. Uno studio ha condotto che, considerando la Regione Basilicata una zona ancora poco antropizzata, il nibbio reale preferisce questo tipo di luogo per cacciare e per vivere bene. Nei pressi di Potenza o di Matera, come per esempio Brindisi di Montagna ma anche Tolve e non solo, in tantissimi luoghi di questa Regione, si possono vedere diversi esemplari di nibbio reale, un uccello rapace che domina nei cieli della Basilicata.

Dettagli su questo uccello rapace e motivo del perché ci sono più nibbi reali in Basilicata

Secondo Wikipedia, il nibbio reale (Milvus milvus) fa parte della famiglia degli uccelli detti accipitridi. Isassidimatera.com ha scritto in merito: “Il nibbio reale è un rapace raggiunge una lunghezza di 60 cm ed ha una apertura alare tra i 160 e i 180 centimetri”. È un tipo di animale che mangia anche rifiuti, infatti vola anche a bassa quota nei “paesini” senza fermarsi mai: prende le sue prede al volo. Può arrivare anche a oltre 1 metro e mezzo circa di apertura alare, il nibbio reale è un animale ancora presente in Basilicata per i motivi descritti. Ecco scoperto il perché ci sono più nibbi reali in Basilicata. Vuoi saperne di più? Faccelo sapere! Oppure, vuoi leggere altri contenuti sugli animali? Ecco qualcosa di tendenza sui gatti neri e sui cani.