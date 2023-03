Fare il giro del Mondo in aereo spendendo poco: ecco come organizzare il viaggio della propria vita!

Il giro del Mondo potrebbe essere un sogno nel cassetto. Una delle paure più grandi, però, è sicuramente il costo, oltre all’organizzazione di un viaggio così complesso. Non tutti conoscono, però, queste soluzioni economiche e semplici per girare il Mondo.

Fare il giro del Mondo è un sogno nel cassetto per molti di noi. Molti pensano che sia difficile organizzarlo, oltre al costo sicuramente alto. Si devono prenotare i singoli viaggi, gli hotel o alloggi, ma anche altri aspetti del viaggio. Per questo potrebbe sembrare un’impresa più difficile di quanto in realtà sia.

Infatti, in tempi moderni c’è chi organizza questi tipi di viaggi, togliendoci il disturbo di programmare il tutto. Inoltre, se vogliamo dedicarci noi stessi all’organizzazione, le compagnie aeree ci offrono diversi servizi che fanno al caso nostro. Ecco una guida completa per fare il giro del Mondo spendendo poco.

Fare il giro del Mondo in aereo spendendo poco con il Round World Ticket

Per prima cosa, partiamo dalla soluzione più semplice, ma più costosa. Si tratta del Round World Ticket. Questo speciale biglietto viene offerto dalle maggiori organizzazioni delle compagnie aeree, come la Star Alliance e Oneworld. La prima copre oltre 1.000 destinazioni, mentre la seconda circa 900. I prezzi possono variare in base al periodo scelto, il numero di scali e gli itinerari.

I pacchetti coprono dai 3 ai 12 mesi e si spendono in media dai 2.000 ai 3.000 euro per circa 10 destinazioni. Anche se sembrano cifre importanti bisogna calcolare che il singolo biglietto verrebbe a costare molto di più. Ci sono inoltre delle regole da seguire.

Il viaggio deve iniziare e finire nella stessa Nazione e dev’essere sempre nella stessa direzione. I nostri scali saranno o verso Est o verso Ovest. Tutte le partenze, inoltre, devono essere prenotate prima dell’inizio del viaggio e cancellare anche solo una destinazione potrebbe causare la perdita di tutte quelle successive.

Spendere poco con il fai da te

Se vogliamo, però, fare il giro del Mondo in aereo spendendo poco e organizzandolo fai da te potremmo sfruttare qualche trucco. Per prima cosa scegliamo le giuste destinazioni. Evitiamo i grandi centri europei oppure gli Stati Uniti. Queste mete sono sicuramente più costose sia per il cibo che per l’alloggio. Preferiamo Paesi dell’Asia oppure del Sud America, insieme all’Est Europa, dove potremo risparmiare su questi elementi. Anche il periodo è importante, soprattutto per comprare i biglietti.

Street food locale è la soluzione più economica, soprattutto in alcuni Paesi

Risparmiamo anche sugli alloggi scegliendo B&B e piccoli hotel o addirittura stanze. Sicuramente l’aspetto più costoso di questo tipo di viaggio è il biglietto aereo, ma risparmiare qualcosa sull’alloggio potrebbe aiutarci. Infine, rinunciamo quando possibile ai ristoranti. Preferiamo lo street food locale, molto conveniente soprattutto nei Paesi asiatici.

Infine, se vogliamo davvero fare il viaggio della nostra vita possiamo pensare di fare il giro del Mondo in crociera. Questa soluzione può arrivare a costare anche 15mila euro e consiste in 100 giorni di viaggio. Sicuramente un’esperienza da non dimenticare.