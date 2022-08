Il guardaroba estivo solitamente è uno dei più colorati e svolazzanti dell’anno. Il bianco torna a prendere possesso di grucce e cassetti insieme ad un arcobaleno di colori che nel 2022 spazia tra fluo e pastello. I tessuti sono leggerissimi e si muovono al vento lasciando la pelle libera di respirare, come il lino, la seta, il raso e il 100% cotone.

Tuttavia, insieme a gonne, vestiti e pantaloni dagli orli accorciati, i grandi protagonisti di armadi e comò sono i costumi, indispensabili per una tintarella al mare o in piscina.

In questo settore moda possiamo arricchire la nostra collezione acquistando un nuovissimo modello di tendenza per il 2022. Dall’anno scorso, invece, possiamo ripescare bikini a vita alta o con volant e l’intramontabile costume bianco.

Questo, che è uno dei più amati, è anche uno di quelli che si può sporcare più facilmente. Infatti, tra creme solari, oli, cloro e salsedine potrebbe perdere il suo candore, lasciando posto al giallo. Nonostante ciò, per uno sbiancamento “express” ci sarebbero due rimedi ecologici che potrebbero fare al caso nostro.

Lavare e sbiancare il costume da bagno bianco senza candeggina e bicarbonato

Per ripristinare il bianco splendente del costume, dopo averlo usato per prendere il sole e tuffarci a mare o in piscina, solitamente le opzioni sono due. La prima consisterebbe nel fare un ammollo con la candeggina, dall’alto potere sbiancante ma non propriamente eco-friendly e profumata. La seconda consisterebbe nel fare un lavaggio con il bicarbonato, naturale e sbiancante ma non propriamente sgrassante.

A queste, poi, si potrebbe aggiungere una terza opzione e cioè il lavaggio delicato in lavatrice. Nonostante ciò, al di là di questi additivi molto famosi e utilizzati, ci sarebbero altri prodotti efficaci per questo tipo di lavaggio.

Una miscela naturale

Lasciando in stand by la lavatrice e utilizzando solo una bacinella potremmo riempirla con:

400-500 ml di acqua calda;

il succo di 2 limoni;

3 cucchiai di sale grosso.

Questa miscela è 100% naturale e unisce due ingredienti da cucina che trovano impiego anche nel settore lavanderia come trattamento sbiancante.

Una volta preparata, dovremmo sciacquare il costume sotto acqua corrente per eliminare cloro, salsedine e sabbia. Poi, dovremmo immergerlo nella bacinella e lasciarlo in ammollo per circa 20 minuti. Infine, dovremmo risciacquare, strizzare e stendere all’ombra.

Un rimedio ecologico

In alternativa, potremmo sciogliere all’interno della bacinella piena d’acqua calda (500 ml) 2 cucchiai di sapone molle. Questo, chiamato anche sapone giallo o potassico, avrebbe un elevato potere sbiancante ma anche detergente. Inoltre, la sua azione sarebbe molto delicata, perfetta per il particolare tessuto sintetico del costume e per il colore bianco. Per quanto riguarda il procedimento, basterebbe ripetere gli stessi passaggi che abbiamo elencato nel paragrafo precedente.

Quindi, ecco come lavare e sbiancare il costume da bagno bianco senza rimpiangere la candeggina e con due rimedi alternativi al bicarbonato.

