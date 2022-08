Non c’è crisi economica o momento di difficoltà che non viene affrontato a livello istituzionale con Bonus, incentivi e agevolazioni . Inevitabile quindi che anche oggi, dove la crisi economica è evidente, le autorità prevedono questo genere di iniziative a vantaggio dei contribuenti. Un aiuto che riguarda molte famiglie che hanno figli in età scolastica è quello relativo al trasporto pubblico. Sembra irrisorio ma le spese per gli abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico per mandare i figli a scuola sono una delle voci di spesa più grosse che una famiglia affronta.

Figli a scuola in bus o treno gratis, ecco dove e come

Un nuovo Bonus è stato introdotto da pochi giorni e per il quale si possono già presentare le richieste. Si tratta di un Bonus chiamato “salta su” , che dovrebbe consentire a famiglie con studenti che vanno dalle scuole elementari alle scuole superiori di non pagare il trasporto.

Figli a scuola in bus o treno senza spendere soldi dunque. Si tratta di una riattivazione di un vecchio Bonus, perché attivo per esempio già lo scorso anno. È la Regione Emilia Romagna ad aver avviato questo beneficio.

Anche per l’anno scolastico 2022/2023 Bonus trasporti

Riconfermato l’incentivo per l’anno scolastico che prenderà il via il prossimo settembre cioè per il 2022/2023. Ciò che cambia rispetto al passato è la procedura che è semplificata. Dal momento che il Bonus è stato un autentico successo lo scorso anno, la Regione lo ha rifinanziato. Anche perché statisticamente le spese di trasporto per i figli studenti si aggirano in media in 300 euro annui a famiglia. A tanto infatti ammonterebbe il risparmio medio di ciascuna famiglia beneficiaria.

La guida all’incentivo

Il periodo utile per presentare nuove domande è partito il 25 luglio scorso e scadrà il prossimo 31 dicembre 2022. Gli interessati tramite le credenziali SPID potranno avere accesso alla piattaforma utile per presentare le domande. La piattaforma resta la solita, cioè quella attiva già lo scorso anno, così come le modalità di accesso alla stessa. Una volta ottenuto il via libera al beneficio questi studenti potranno viaggiare gratuitamente per le tratte scuola casa e casa scuola, anche nei weekend e nei giorni in cui a scuola non si va. Un Bonus a tutto tondo quindi, abbastanza appetibile.

