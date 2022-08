Fino a una decina di anni fa la pubblicità selvaggia delle aziende arrivava a casa dei cittadini tramite posta. Poi si è passati ai numeri di telefono di rete fissa. Adesso invece si è arrivati ai telefonini e ai cellulari. Non passa giorno che ogni singolo cittadino non riceva una chiamata da parte di un operatore telefonico che propone contratti dell’energia e del gas per esempio, oppure proposte di cambio di operatore telefonico e così via. Un autentico fenomeno che è stato ribattezzato “marketing selvaggio”. Dal 27 luglio scorso però i cittadini hanno in mano un nuovo strumento per difendersi.

Stop a telefonate telemarketing con la guida al registro delle opposizioni

Più che un nuovo strumento a 360 gradi, ciò che è partito il 27 luglio scorso è l’estensione di un vecchio registro anche ai numeri di telefonia mobile. Si chiama registro dell’opposizione, uno strumento attivo già dal 2011, ma che riguardava sostanzialmente gli indirizzi di casa dei cittadini e i numeri di telefonia fissa. Adesso invece si potrà utilizzare questo registro anche per il numero di telefono mobile. In pratica si dà la possibilità agli utenti di inserirsi in un registro che di fatto blocca l’arrivo di queste telefonate selvagge.

Addio alle telefonate moleste, ecco la soluzione

Che siano fastidiose è una cosa nota a tutti ed è evidente. Ricevere ogni giorno telefonate a qualsiasi orario è una costante per molte persone. Ma forse adesso si è arrivati alla fine. Stop a telefonate telemarketing quindi, con il registro delle opposizioni esteso pure ai cellulari. Basterà iscriversi gratuitamente al registro registrando il proprio numero di cellulare per evitare di ricevere queste telefonate. Infatti sono previste multe fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato futuro per quelle aziende che nonostante l’iscrizione di un cittadino continueranno a tempestarli di chiamate.

Come iscriversi

Il provvedimento parte direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, che già dal 2011 ha incaricato la fondazione Bordoni di gestire il registro. Per l’iscrizione che non prevede spese, si può utilizzare direttamente il sito istituzionale dell’iniziativa. Basterà collegarsi al sito dell’iniziativa indicando generalità del richiedente e numero di telefono, dimostrando di essere il titolare dell’utenza di telefonia mobile. In alternativa l’interessato può utilizzare il numero verde gratuito con 800.265.265 chiamando però solo dal numero che si intende salvaguardare dal telemarketing selvaggio. Altra via quella della email, seguendo le istruzioni del sito prima citato.

