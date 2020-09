C’erano una volta delle teorie, secondo le quali coltivare l’orto e il giardino portassero serenità e tranquillità. Nel recente periodo del lock down, alcuni psicologi internazionali, uniti a degli esperti di botanica hanno confermato questa verità. Ecco perché secondo la scienza le piante e i fiori migliorano la nostra vita, rendendoci anche più pazienti.

I benefici diretti

Stando a questo studio internazionale fiori e piante ci aiutano a:

a) coltivare la pazienza;

b) allontanare lo stress;

c) equilibrare rumore;

d) favorire la nascita di nuove idee;

e) donare benessere.

Tutti questi benefici sarebbero la conseguenza diretta dei colori, dei profumi e della crescita stessa di ciò che stiamo seguendo con tanta passione. Tra le tante prove effettuate da questa equipe, la divisione in due gruppi omogenei di pazienti, uomini e donne. Il gruppo che si dedicava costantemente al giardinaggio dimostrava positività e buon umore. Al contrario invece il gruppo che aveva preferito non cimentarsi col pollice verde, non palesava variazioni positive di carattere.

Allontana la vecchiaia

Ecco perché secondo la scienza le piante e i fiori migliorano la nostra vita, allontanando anche la vecchiaia. Non poteva mancare un contributo importante a queste teorie da parte dell’Olanda, regina assoluta della coltivazione floreale internazionale. Secondo dei ricercatori dell’università di Amsterdam infatti, dedicarsi al giardinaggio è una vera e propria terapia che allontana l’insorgere della vecchiaia. Fondamentale in quest’ottica la tesi secondo la quale rimaniamo giovani semplicemente con le attività motorie del giardinaggio. Tagliare l’erba, rastrellare, spazzare, seminare, potare e andare avanti indietro per il giardino con la carriola tengono impegnati sia il cervello che il fisico. Senza contare i benefici del sole che apporta la vitamina D al nostro organismo.

Non solo giardino

Se avete anche solo un balcone o un terrazzo, non preoccupatevi, perché seguendo anche semplicemente delle piante casalinghe, svilupperete le endorfine, aumentando il senso di felicità. Nello stesso tempo, dedicandovi alla crescita e alla manutenzione delle vostre creature verdi, manterrete bassi i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress!

