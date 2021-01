Quando si apparecchia la tavola per degli ospiti o quando siamo invitati in un ristorante, a volte sorgono dei dubbi. Ci si può confondere con la sistemazione delle posate, quale forchetta usare per il primo piatto e quale per il secondo. Che cosa va messo in un punto e cosa nell’altro. Ecco allora che ProiezionidiBorsa presenta 8 mosse per apparecchiare perfettamente la tavola per un bon ton senza errori.

Il punto di riferimento, il piatto

Quando si apparecchia tavola, il punto di riferimento è il piatto. Da questo poi parte la sistemazione delle posate, dei bicchieri e del tovagliolo ed eventualmente di altro ancora. In Italia si apparecchia con un solo piatto piano, oppure con uno piano e sopra il piatto fondo. La regola vuole che il piatto piano sia a circa 2 cm dal bordo tavola.

Il tovagliolo

Il tovagliolo in tessuto va sistemato a destra del piatto nella posizione più esterna. È piegato a forma di triangolo con la punta rivolta verso destra. Fra il tovagliolo e il piatto ci saranno delle posate.

Le forchette

A sinistra del piatto si sistemeranno le forchette nel seguente ordine. Accanto al piatto la forchetta del secondo, seguita verso l’esterno da quella del primo, e ancora verso l’esterno da quella dell’antipasto. La regola in genere è di sistemare verso l’esterno le posate che si utilizzano primo, seguendo l’ordine delle portate.

Il cucchiaio

Il cucchiaio va sempre alla destra del coltello. Essendo quello che verrà probabilmente usato per la minestra, si metterà giusto accanto al tovagliolo. Naturalmente se non ci fossero minestre o vellutate, non si metterà in tavola.

Se il pranzo contempla gelati, budini o macedonie allora in alto al piatto si sistemerà il cucchiaio da dessert, di dimensioni più piccole rispetto a quello da minestra. Avrà la posizione più lontana nella parte superiore del piatto, e con il manico rivolto a destra.

Il coltello. 8 mosse per apparecchiare perfettamente la tavola con un bon ton senza errori

Accanto al piatto a destra va il coltello del secondo e fra questo e il cucchiaio da minestra, si sistema il coltello più piccolo dell’antipasto. Le lame dei coltelli sono tutte rivolte verso il piatto.

Le posate della frutta? In alto al piatto, fra questo e il cucchiaio del dessert. Vicino al piatto va la forchetta con il manico rivolto verso sinistra e sopra di questa si mette il coltello con orientamento opposto e con la lama rivolta sul piatto.

I bicchieri

I bicchieri dovrebbero essere 3. Il primo, quello dell’acqua, dovrà trovarsi esattamente in alto a destra del piatto: in alto ai coltelli, e a destra delle posate della frutta.

Poi allontanandosi in senso diagonale, dopo il bicchiere dell’acqua mettiamo quello del vino bianco e in successione facciamo seguire nella stessa direzione, il bicchiere per il vino rosso.

Il piattino del pane

In posizione giusto opposta ai bicchieri, a sinistra del piatto, si mette il piattino per il pane. Seguendo questi consigli non si sbaglierà mai, e si disporrà la tavola in modo da avere al posto giusto tutto ciò che serve per un pasto secondo le regole del bon ton.

