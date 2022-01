Un altro anno è finito, aprendo la porta ad uno nuovo che rimane comunque ricco di incertezze. Anche se molti di noi pensavano di potersi finalmente liberare di dubbi e paure, pare proprio che questo 2022 ci riserverà tante altre sfide. Questo mese, però, le cose andranno lisce per almeno tre re dello zodiaco. Infatti, L’Ariete e questi pochi altri segni avranno un mare di fortuna con denaro e incontri amorosi a gennaio.

L’Ariete trova finalmente la sua rotta

Il 2021 ha segnato un continuo altalenare di alti e bassi proprio sino alla fine. Con il nuovo anno, però, l’Ariete si scopre calmo ma pieno di energia. Questa combinazione gli permetterà di realizzare importanti obiettivi sul lavoro. Pensando a mente fredda, deciderete di mettere mano ai vostri risparmi con investimenti intelligenti e calcolati. Insomma, gennaio comincerà ad offrire un assaggio delle diverse soddisfazioni che l’Ariete riceverà durante l’anno. Ne risente un po’ la vita di coppia, sia quella stabile che quella potenziale, ma facendo un po’ di chiarezza, anche quest’ostacolo sarà solo un ricordo.

Un altro segno cavalca l’onda di questo 2022, grazie a una tempesta di opportunità e nuovi incontri. Starà poi a lui, il segno dei Gemelli, non lasciarseli scappare, ma anzi raddoppiare le energie puntando dritto all’obiettivo. Prima di tutto, però, sarà necessario stabilire le proprie priorità per non lasciarsi travolgere da troppe opzioni. Fortunatamente, questo non impedirà a questo segno di mantenere fiducia e generosità. Soprattutto perché famiglia, amici e colleghi potrebbero davvero aiutarlo. E lo stesso farà il partner, che si dimostrerà attento e affettuoso. Infine, i Gemelli faranno meglio a preparare il portafogli, perché fra eredità, investimenti e lotterie, gennaio promette di essere un mese molto generoso.

Concludiamo con un ultimo segno, quello dei Pesci. A favorirlo ci saranno i suoi due pianeti guida, Giove e Nettuno. Questo quindi è il momento di buttarsi e realizzare quei progetti a cui ormai si è dedicato abbastanza lavoro. A supporto ci sarà un team portentoso di persone abili e fedeli. Le nuvole scure sono ormai dietro ai Pesci, che possono guardare al futuro con ottimismo. Il lavoro porta nuove soddisfazioni e allarga gli orizzonti a nuove responsabilità e, quindi, nuovi guadagni.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, ci saranno delle grandi novità, nonostante la sfiducia avvertita durante le feste.

