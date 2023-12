L’argento sorpasserà l’oro nel 2024? Quale sarà il suo prezzo? Ecco una previsione

L’argento e l’oro sono due materie prime di grande importanza. In molti si chiedono quale sarà il prezzo del primo nel 2024 e se sorpasserà il costo dell’oro. Vediamo quali sono le previsioni degli analisti in proposito.

L’argento sorpasserà l’oro nel 2024? Data la correlazione tra le due materie prime, questa è una domanda in che molti si pongono in vista dell’anno nuovo. Infatti, chi investe sui mercati spesso sta già cercando di capire come dovrà muoversi nell’anno che verrà. Proviamo a rispondere a questa domanda basandoci sulle previsioni degli analisti di WisdomTree in merito al prezzo dell’argento.

L’argento sorpasserà l’oro nel 2024? Quale sarà il suo prezzo?

Secondo le più recenti previsioni, nel 2024 il metallo giallo avrà un guadagno del 15%. L’argento, invece, lo sorpasserà con un guadagno del 20%. Precisamente, il suo prezzo potrebbe raggiungere circa i 28,70 USD/oncia nel primo trimestre del 2024.

Come investire in questo metallo?

Un trader principiante potrebbe starsi chiedendo come investire in argento. Proviamo dunque a rispondere a questa domanda in modo semplice e veloce. Per investire in argento è possibile muoversi in diversi modi.

Ad esempio, acquistando argento fisico. Altrimenti, è possibile investire in ETF (Exchange-Trading Funds), che offrono maggiore liquidità rispetto all’argento fisico, sebbene comportino spese e commissioni. Tra le altre opzioni, c’è quella di investire in azioni di aziende estrattive di argento oppure in CDF (Contratti per Differenza), che permettono di speculare sul costo dell’argento, anche in questo caso senza possederlo fisicamente. Infine, un’altra possibilità è quella di investire in futures argento.

Ci sono, insomma, diverse ipotesi da vagliare per chi ha intenzione di investire in questa materia prima, che offre una grande diversificazione e potenziale protezione contro i rischi dell’inflazione. Come sempre, tuttavia, è molto importante pianificare accuratamente l’operazione che si sta per fare e i rischi che si vogliono correre.

