Quale sarà il prezzo dell’oro nel 2024? Ecco le previsioni degli esperti

Stiamo per entrare nell’anno nuovo e, per chi investe sui mercati, è lecito valutare le proprie prossime mosse in base alle previsioni degli analisti. Scopriamo, quindi, come potrebbe mutare il prezzo dell’oro nel 2024.

Lo scenario economico attuale è caratterizzato da inflazione elevata e livello dei tassi di interesse a picchi che non si vedevano da diversi anni. Questo stato potrebbe proseguire fino al 2024 inoltrato, anche se alcuni addetti ai lavori iniziano a preventivare una recessione/rallentamento e quindi un taglio dei tassi nella seconda parte del nuovo anno.

Quindi, alla luce di quanto appena esposto, quale sarà il prezzo dell’oro nel 2024? Cerchiamo di capirlo.

I fattori che ne influenzano il prezzo

Gli investitori devono tenere conto non solo dell’inflazione e dei tassi di interesse, ma anche della forza del dollaro e dello scenario geopolitico. Tutti questi fattori, infatti, sono in grado di condizionare il prezzo dell’oro.

A livello geopolitico, la Russia e la Cina saranno a loro volta fondamentali, così come una potenziale valuta BRICS supportata dall’oro. In merito ai tassi di interesse, l’aumento, la stabilizzazione o la loro diminuzione saranno molto importanti per determinare i prezzi dell’oro nel 2024.

Quale sarà il prezzo dell’oro nel 2024? Il quadro definito da alcuni addetti ai lavori

Nel 2024 potrebbe esserci una lieve recessione negli Stati Uniti e in Europa e, se la volatilità economica si aggravasse, gli investitori potrebbero rivolgersi maggiormente ad un bene come l’oro. Di vitale importanza potrebbe essere anche il modo in cui la FED si rapporterà alla situazione dei tassi di interesse. Qualora questi ultimi restassero a livelli elevati per la maggior parte del 2024, allora il prezzo dell’oro potrebbe restare quello attuale. Qualora la FED dovesse invece essere costretta a tagliare i tassi, allora si conoscerebbe un aumento del prezzo dell’oro. Infine, nell’ipotesi in cui i tassi dovessero alzarsi ulteriormente, il prezzo dell’oro potrebbe essere spinto verso il basso.

Al momento, le previsioni per il 2024 parlano di prezzi dell’oro simili a quelli del 2023. Tuttavia, alcuni analisti sostengono che l’oro potrebbe addirittura rafforzarsi e stabilire un record, superando addirittura i nuovi massimi già stabiliti nell’anno che stiamo per lasciarci alle spalle.

Siamo andati a leggere sulle riviste specilizzate le previsioni del prezzo dell’oro elaborate da vari analisti ed esperti di mercato, e otteniamo un prezzo medio previsto dell’oro di $2,155/2.300 per oncia nel 2024. Questo sarebbe un nuovo record di tutti i tempi.

