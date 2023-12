La FED non bloccherà i mercati: i motivi delle serie storiche

Stasera alle ore 20 italiane la Banca centrale americana deciderà sui tassi di interesse. Nellle ultime riunioni, dopo che nel corso dell’anno il livello era stato alzato ripetutamente, è stao confermato il saggio di riferimento fissato in un intervallo compreso tra il 5,25% e il 5,5%. L’attenzione degli addetti ai lavori verrà posta sulla conferenza di Jerome Powell e sull’outlook per i prossimi mesi. Recessione alle porte o soft landing? Gran parte degli addetti ai lavori sembra dare oramai per scontato che nella secodna metà del prossimo anno i tassi verranno rivisti al ribasso. A parer nostro nel breve la FED non bloccherà i mercati e spieghiamo il perchè.

I motivi delle serie storiche

Se scrutiamo l’orizzonte avvalendoci delle serie storiche dal 1898 ad oggi non possiamo che essere ottimisti sul prossimo futuro. Dal punto di vista dei fondamentali, i nostri calcoli ci fanno ritenere che nei prossimi 12 mesi i tassi rimarranno fermi e la crescita economica sarà moderata (soft landing). Questo creerà domanda di asset azionario e materie prime e premierà anche il reddito fisso. A parer nostro si profila quindi lo scenario ideale per gli investitori, che potrebbero essere accontentati sia sul variabile e sul rischio che sul fisso. Le attese per il prossimo anno dell’azionario sono ottimistiche. Molto probabilmente non si ripeteranno i rendimenti del 2023, ma l’anno, dopo una fase laterale ribassista fino al mese di maggio, dovrebbe chiudere sui massimi con un rendimento fra il 6 e il 10% al massimo.

La FED non bloccherà i mercati

Alle ore 15:43 della seduta di contrattazione del giorno 13 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.814

Eurostoxx Future

4.546

Ftse Mib Future

30.395

S&P500

4.646,74.

Stasera non aspettiamo quindi particolari sorprese: il rialzo dovrebbe continuare fino alla fine dell’anno/ 6 gennaio. Solo dopo queste date attendiamo l’inizio di una fase duratura al ribasso (con un massimo picco ribassista per il 2024 intorno al -10%)

Per il momento la nostra attenzione continuerà a essere posta sulle chiusure di questo venerdì. Trend di continuazione rialzista se saranno superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

16.405

Eurostoxx Future

4.409

Ftse Mib Future

29.860

S&P500

4.535.

Domani sarà la volta della BCE.

