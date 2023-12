Arriva una nuova obbligazione sicura quanto i BTP ma più remunerativa: ecco quanto si potrebbe guadagnare

Per i risparmiatori privati in cerca di rendimenti sicuri e garantiti arriva una nuova opportunità di investimento interessante. Si tratta di obbligazioni emesse dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Sul mercato secondario delle obbligazioni di Borsa italiana arriva una nuova obbligazione. La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha emesso il 15 novembre 2023 un nuovo bond retail con scadenza nel 2029. L’obbligazione, denominata CDP Bond Retail 2029, ha un valore nominale di 1.000 euro e viene rimborsata alla pari alla scadenza. Si tratta di un’opportunità di investimento interessante per chi cerca un rendimento sicuro e garantito e potrebbero rivelarsi una alternativa più remunerativa rispetto ai BTP. Scopriamo le caratteristiche di questo titolo.

Arriva una nuova obbligazione, ecco quali sono le sue caratteristiche

Cassa depositi e prestiti è una società controllata dal Ministero delle Finanze ed emette anche i prodotti di investimento venduti dalle Poste italiane. A novembre la società ha emesso delle obbligazioni con scadenza esattamente tra 6 anni, ovvero dicembre 2029. Alla scadenza ogni obbligazione verrà rimborsata al valore nominale di 100 centesimi. Dopo la loro emissione i titoli sono stati quotati sul mercato secondario di Borsa italiana.

L’obbligazione ha una struttura mista, fissa e variabile. Infatti nei primi tre anni il titolo di CDP (Isin: IT0005568719) distribuirà una cedola pari al 5% lordo del valore nominale. Quindi ogni anno un investitore che ha in portafoglio il titolo riceverà 50 euro ogni 1.000 euro nominali posseduti. Altra caratteristica interessante è la periodicità della cedola, infatti questa non verrà distribuita in un’unica soluzione ma in 4 cedole semestrali del valore dell’1,25% lordo annuo. Ma a partire dal 2027 le cedole diventeranno variabili e legate all’andamento dell’Euribor a 3 mesi più uno spread dello 0,9%.

I principali vantaggi delle CDP 2029 sono i seguenti:

Quali sono i vantaggi di queste obbligazioni? Anzitutto il rendimento sicuro e garantito. Tuttavia è possibile individuare il suo ammontare solo per i primi 3 anni. La durata di sei anni rende le obbligazioni CDP 2029 un investimento a medio termine, con un rischio relativamente basso. Inoltre il titolo ha una liquidità elevata e può essere facilmente comprato e venduto sul mercato secondario.

Ma quanto rendono? La natura mista, prima fissa e poi variabile, delle cedole rende impossibile stabilire con certezza quale sarà il rendimento finale a scadenza. tuttavia è possibile fare delle ipotesi partendo dalla situazione attuale dei tassi. Con gli attuali valori di mercato, Borsa italiana indica un rendimento effettivo lordo a scadenza del 4,46%. È possibile fare un confronto con un BTP con scadenza identica all’obbligazione CDP, ovvero il BTP scadenza dicembre 2029 (Isin: IT0005519787) con cedola al 3,85%. Al momento della stesura dell’articolo il BTP aveva un rendimento effettivo lordo a scadenza del 3,6% (fonte Borsa Italiana).

Le obbligazioni CDP possono essere un valido prodotto per la diversificazione dell’investimento per un periodo di 5 o 6 anni. Altro prodotto interessante è il conto deposito che con gli attuali tassi, offre rendimenti del 5% lordo annuo, anche per 5 anni.