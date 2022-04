Anche se sul palco si definisce un «un ragazzo fortunato perché» gli hanno «regalato il Mondo», ieri pomeriggio ha precisato: «non è che se fai il cantante e sei famoso, le cose brutte non ti capitano» e il riferimento è rivolto a sua figlia (e non solo). Oggi 23 anni, Teresa, ha vinto il linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico e adesso è negli Stati Uniti per motivi di studio.

Ospite di «Domenica in», ieri Jovanotti ha vinto l’emozione parlando molto sulla domanda di Mara Venier che voleva proprio stuzzicare l’intimità del cantautore e disk jockey.

Nel salotto del pomeriggio che tanto piace allo stesso Lorenzo Cherubini che dice: «ti seguo perché mi piace l’atmosfera che crei», è riuscito a spuntarla. A vincere la commozione parlando di ciò che è sua figlia adesso. Giovane, studiosa, brillante.

La moglie

Prima di lei, Lorenzo Cherubini nella giovane età avrebbe avuto una storiella con Rosita Celentano, la figlia di Celentano. L’amore della sua vita, però, si chiama Francesca Valiani, che ha conosciuto negli anni Novanta.

Con Francesca ha affrontato non solo il tumore della figlia Teresa nata nel 1998. I due si sono sposati a Cortona nel 2008 nella Chiesa di Santa Maria Nuova. Fotografa, Francesca Valiani si è sempre tenuta fuori dai rotocalchi salvo finirci di sbieco per un fattaccio.

Non solo il tumore della figlia, c’è un altro dolore nella vita di Jovanotti che oggi ha superato e scopriamo qual è

Pare abbia tradito il noto artista per una debolezza nei confronti di una persona del mondo dello spettacolo. Un grande dolore per il rapper lanciato negli anni Ottanta da Claudio Cecchetto.

La ferita, però, è stata affrontata e curata con successo. Al punto che lo stesso artista dice di aver capito che nei confronti della moglie aveva compiuto delle mancanze. La terribile e dolorosa esperienza lo avrebbe aiutato a migliorarsi nel rapporto di coppia.

Un grande cuore perché superare un tradimento non è da tutti. In fondo Jovanotti, col suo sorriso acceso nello sguardo è sempre apparso così: un bravo ragazzo. «Fortunato» perché ha deciso di esserlo.

