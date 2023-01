Realizzare i buoni propositi per il nuovo anno è più facile con 3 trucchi

Le persone di successo e che riescono a centrare i propri obiettivi non sono creature predilette dalle forze celesti. Riescono però ad applicare alcune regole che li aiutano molto a raggiungere i propri desideri.

Alcune capacità sono utili per la crescita umana, e dovremmo provare a svilupparle per avere un anno fruttuoso. Questo vale per tutti, a prescindere che la nostra attività nella vita sia quella di manager, studenti o lavoratori. Ma vale lo stesso per persone in pensione, o per chiunque voglia realizzare i propri buoni propositi per il nuovo anno. Qualsiasi momento è buono per cambiare la propria vita, anche se ci sembra che abbiamo già perso molte opportunità. Anche Confucio diceva che il miglior momento per piantare un albero era trent’anni fa. Ma il secondo miglior momento è proprio oggi. Così ecco 3 consigli applicati da molte persone di successo. Realizzare i buoni propositi per il 2023 sarà un gioco da ragazzi.

Prima di tutto l’elemento umano

Qualsiasi buon proposito merita una gratificazione condivisa. Peraltro il vincolo sociale è secondo molti sociologi un elemento fondamentale per stabilire il comportamento degli esseri umani. Allo stesso modo capita per l’affetto e per l’incitamento. Parlare del proprio obiettivo con una o più persone che ci sono care è uno strumento prezioso. Dovremo anzi chiedere loro, in maniera molto franca, di condividere con noi il percorso ascoltandoci e incoraggiandoci. Alle persone infatti piace sentirsi utili. Saranno mediamente molto contente di farlo. Condividiamo però queste informazioni con persone con le quali abbiamo una grande confidenza e sulla cui vicinanza possiamo contare costantemente.

Qualsiasi viaggio o impresa inizia tramite una pianificazione. Le energie dedicate ad immaginare una scaletta specifica saranno molte. Ma saranno ben ripagate dall’evitare inutili perdite di tempo. L’importante però è realizzare il proprio programma in maniera realistica. Niente severità, altrimenti non avremo il senso del buon proposito, ma solo della punizione. Uno degli errori che molti compiono è quello di avere molta più fiducia nel futuro rispetto al passato. Perciò non dobbiamo pretendere di cambiare la nostra vita in maniera radicale, ma di adeguare lentamente la nostra capacità alle nuove esigenze. Ricordiamo poi che le attività della nostra vita andrebbero realizzate nel minor numero di volte possibile. E che normalmente il numero migliore è solamente una volta.

Realizzare i buoni propositi per il 2023 sarà un gioco da ragazzi

A tutti piacciono i miglioramenti. Per questo motivo è fondamentale prevedere un sentiero di graduale e lento miglioramento che ci permetterà di sentirci gratificati. I nostri sforzi sono ricompensati, proprio come quelli di uno scalatore che riesce a godere gradualmente di nuovi panorami. Se stiamo imparando nuove lingue, potrà trattarsi della soddisfazione di poter sostenere una conversazione con un nativo, oppure di poter comprendere una nuova canzone. Se invece si tratta di una dieta, saremo felici di notare un costante miglioramento sulla bilancia.

Non tutti i nuovi propositi sono compatibili con il nostro carattere. Dunque ricordiamoci di considerare gli obiettivi che consideriamo più affini. Non c’è alcun bisogno di raggiungere obiettivi che non ci rendono realmente felici. Coltiviamo il nostro talento, e questo ci ripagherà sempre degli sforzi.

Tanto meglio se rientriamo nei segni zodiacali che nel 2023 sapranno gestire soldi e benessere. Un buon modo per aumentare benessere e soddisfazione sarà poi iniziare con tisane detox e sgonfianti o leggere un buon libro, quindi non sottovalutiamo l’importanza di dedicare del tempo solo a se stessi.