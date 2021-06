In questa stagione nella quale le temperature cominciano a salire ogni giorno di più, non sentirsi sempre al massimo della forma è normale.

Purtroppo non tutti sopportano il caldo e l’afa. La maggior parte della gente, soprattutto le persone più avanti con l’età si rifugiano in casa. In questi casi, una delle cose che ci salva è rimanere in casa con il condizionatore e i ventilatori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un altro metodo per combattere le alte temperature è quello di andare al mare. Anche se non sempre è possibile perché presi dagli impegni della nostra vita quotidiana.

Stare al mare senza dubbio ci aiuta a sopportare il caldo un po’ meglio. Questo perché è vero che stiamo sotto al sole, ma possiamo rinfrescarci in ogni momento.

L’alimento da portare sempre al mare soprattutto per chi soffre di pressione bassa

Bisogna stare però sempre molto attenti nelle ore più calde, cioè quelle del pranzo, durante le quali è consigliato rimanere all’ombra.

Questi consigli dovrebbero essere seguiti da tutti ma soprattutto da chi soffre di pressione bassa.

Soffrire di pressione bassa è molto frequente ma dobbiamo essere bravi nel contrastarla e sapere come comportarci sempre.

Al mare, ad esempio, stando molto tempo sotto il sole, questo disturbo potrebbe accentuarsi. Per il caldo e il sole potremmo avere una discesa di pressione in modo molto veloce senza neanche accorgercene.

Proprio per questo vediamo un modo per contrastare questo disturbo o almeno tenerlo sotto controllo.

Ecco infatti svelato l’alimento da portare sempre al mare soprattutto per chi soffre di pressione bassa.

Frullato banana e mandorle

Stiamo parlando della banana. Questo è un alimento ad alto contenuto di potassio che ci aiuterà a stare subito meglio. Portare sempre una banana al mare sarà sempre una buona idea perché potremo mangiarla appena cominciamo a sentirci un po’ troppo stanchi.

Possiamo decidere di mangiarla intera, insieme ad un altro tipo di frutta o all’interno di un frullato.

Non è semplice portare qualcosa da mangiare in spiaggia. Ma possiamo organizzarci comprando delle borse frigo che mantengono molto bene tutto ciò che mettiamo all’interno.

Possiamo preparare il frullato di banana aggiungendo a questo frutto qualche ml di latte e qualche mandorla per dare un tocco in più. Infatti, anche le mandorle sono perfette per chi soffre di pressione bassa avendo anch’esse un alto contenuto di potassio.