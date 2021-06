L’odore intimo è una caratteristica assolutamente naturale del corpo sia femminile che maschile. In estate con il caldo si suda di più. Ed è normale sudare tanto anche in “quelle zone” che ovviamente tendono quindi ad emanare un odore più forte del solito e che spesso ci mette a disagio.

È una cosa normale ma basta conoscere alcuni semplicissimi accorgimenti per diminuire un po’ il problema.

Come eliminare quegli imbarazzanti forti odori intimi che peggiorano in estate

Igiene

L’igiene intima quotidiana è fondamentale ma non dobbiamo neppure esagerare coi lavaggi. Non utilizzare detergenti troppo aggressivi e con profumazioni troppo forti ma preferire prodotti compatibili con il pH della propria pelle. In alternativa va benissimo il semplice sapone di Marsiglia. Meglio ancora un detergente intimo home made, ecco QUI la ricetta per prepararlo in casa.

Se a causa del caldo sentiamo la necessità di fare più volte il bidet, non usiamo sempre il sapone ma talvolta limitiamoci a dare anche solo una rinfrescata con l’acqua. Lavaggi troppo frequenti con il sapone possono, infatti, alterare il normale equilibrio della flora vaginale che è formata da batteri buoni.

Facciamo inoltre attenzione al movimento che eseguiamo sia quando ci laviamo sia quando ci asciughiamo. È buona norma eseguire movimenti dalla vagina verso l’ano. Facendo il contrario potremmo correre il rischio di trasportare eventuali batteri fecali verso la vulva.

E se siamo fuori tutto il giorno?

Per le situazioni di emergenza basta tenere sempre con noi qualche salviettina umidificata con cui darci una rinfrescata nel bagno dell’ufficio o di un bar. Va bene anche un semplice fazzolettino di carta inumidito d’acqua.

Abbigliamento

Indossare biancheria intima in cotone, seta o tessuti naturali. Sono i più sani e traspiranti. Evitare il più possibile, invece, biancheria sintetica e pantaloni troppo aderenti. Limitare anche l’uso di slip in pizzo e perizoma. Questi ultimi possono, infatti, provocare irritazioni e prurito intimo andando così a peggiorare il cattivo odore.

Alimentazione

Bere tanta acqua a mangiare cibi idratanti, soprattutto frutta e verdura. Evitare l’aglio poiché trasmette la sua inconfondibile puzza e fare attenzione al pesce che si mangia. Le sardine ad esempio possono provocare lievi alterazioni proprio a livello intimo.

Abbiamo pertanto visto come eliminare quegli imbarazzanti forti odori intimi che peggiorano in estate. Ovviamente con i nostri consigli ci riferiamo alla normale quotidianità di donne in buona salute.

In caso di odore forte persistente associato ad altri sintomi come perdite di aspetto diverso dal solito, prurito e bruciore, associati magari a gonfiore e arrossamento, è indispensabile fissare un consulto con il proprio ginecologo di fiducia.

