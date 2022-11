Laghi della Lombardia, a 2 ore da Milano un itinerario spettacolare da provare

La regione Lombardia ha nel suo territorio un numero importante di laghi di ogni genere. Come non pensare ai più famosi come il Lago di Como o quello di Garda, mete turistiche amate da tutti. Ma per gli amanti della natura c’è l’imbarazzo della scelta quando si parla di laghi e montagne.

Percorrendo poche ore di viaggio in auto si possono raggiungere facilmente luoghi davvero incredibili. Piccoli borghi ben preservati che sono la meta perfetta per una gita fuoriporta anche nei mesi più freddi. Un esempio: la splendida Montichiari, in provincia di Brescia, è solo una delle piccole gemme dove passare un weekend da sogno.

La montagna luogo di relax per gli amanti della natura

La montagna si conferma sempre un luogo ideale per immergersi nella natura e nella pace che la contraddistingue. Gite tra boschi quasi incontaminati, vette da scalare che regalano paesaggi che mozzano il fiato. Se poi intorno a queste montagne ci sono anche dei laghi, l’atmosfera diventa completamente magica. È proprio il caso dei Laghi Gemelli, laghi meno noti al grande pubblico che però meritano assolutamente una visita.

Il percorso di trekking è leggermente impegnativo per chi non è molto allenato o pratico di escursioni. Ma se vogliamo possiamo tranquillamente dirigerci in macchina al rifugio e poi partire da lì. I Laghi Gemelli danno il nome all’omonima località e si tratta di due laghi inglobati in un bacino unico.

Laghi della Lombardia, a 2 ore da Milano nell’alta Val Brembana

Ci troviamo in alta Val Brembana, in provincia di Bergamo, a poco più di 2 ore di viaggio da Milano. L’itinerario ideale per esplorare prevede la partenza dal Lago di Carona, un lago nato dalla costruzione di una diga. Ci troviamo a poco più di 1.000 metri di altitudine, un luogo di una bellezza sconfinata in una verdissima valle. Qui possiamo fare tante attività diverse, tra trekking, passeggiate a cavallo e anche un parco avventura. I parchi avventura sono un’ottima idea anche per avvicinare i più piccoli alle bellezze della montagna. Infatti non è difficile trovarne sparsi per tutto il territorio, anche in province poco distanti. Un esempio è il parco avventura di Casto, in provincia di Brescia, dove esplorare anche la grotta del Dragone.

Proseguendo per il sentiero CAI 211

Seguendo il sentiero tra boschi di abeti e rifugi dove rifocillarsi, si arriva poi al Lago Marcio. Uno specchio d’acqua immerso tra le montagne che riflette il cielo terso nelle giornate serene. Seguendo le indicazioni e i cartelli disposti lungo il percorso, si passa poi al sentiero 213, salendo ulteriormente di quota. Costeggiando il Lago Marcio, dopo un’altra salita si arriva al Lago del Becco, poi a quello di Casere. Ed ecco che infine si arriva proprio in località Laghi Gemelli, dove è possibile pernottare e mangiare al rifugio. Inutile dire che la vista da questo luogo magico è mozzafiato, dove montagne e valli si intersecano. Le due conche che racchiudono i laghi sono anche avvolte dalla leggenda di due innamorati. Secondo la tradizione, i laghi si formarono dove riposano i corpi degli innamorati che non potevano stare insieme.

Questi sono solo un esempio dei tanti laghi della Lombardia, a 2 ore da Milano c’è molto altro da scoprire. Invece di partire per mete lontane, appena ne abbiamo occasione, perché non visitare i luoghi stupendi che abbiamo vicino casa?