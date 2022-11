4 piante fiorite da interno facili da curare e che hanno bisogno di poca luce

Piante e fiori hanno lo straordinario potere di rendere subito accogliente l’ambiente domestico. Arredare casa con le piante è una soluzione semplice ed economica che ci permette di dare stile e raffinatezza alle nostre abitazioni.

Sfortunatamente, non tutti possiedono il pollice verde e sono abili nella cura delle piante e proprio questo motivo può spingerci a desistere. Dobbiamo sapere, però, che possiamo scegliere alcune piante che resistono facilmente anche in condizioni avverse, come ad esempio poca luce, acqua e cure.

Proprio per questo motivo, vogliamo suggerire e svelare tutti i segreti per prendersi cura di 4 piante fiorite da appartamento facili da curare e coltivare.

4 piante fiorite da interno facili da curare e che decorano la casa

Tra le piante ornamentali più belle e facili da curare c’è la Saintpaulia, anche conosciuta come violetta africana. Questa pianta è amatissima anche dai meno esperti perché è davvero semplice da curare. Inoltre la Saintpaulia ci regala in primavera, in autunno, ma anche in estate abbondanti fioriture variopinte. I suoi fiori possono essere bianchi, viola, blu, rosa e fucsia.

Coltivare questa pianta è davvero facile, perché se ci dimentichiamo di irrigarla resisterà a lungo. Infatti non bisogna annaffiare troppo questa pianta e bagnare soltanto il suo substrato. Per garantirci una fioritura rigogliosa consigliamo di nebulizzare fiori e foglie della pianta di tanto in tanto.

Infine, possiamo tenere questa pianta anche in una stanza poco luminosa e questa crescerà bene. Ciò che conta è mantenere l’ambiente ad una temperatura che non scenda al di sotto dei 15 gradi.

Un’incantevole pianta rampicante da interno

Si chiama Hoya, ma è anche conosciuta con l’appellativo “fiore di cera” per via delle sue foglie cerose. Questa pianta rampicante perenne resiste anche alle condizioni più avverse e ci regala moltissimi fiori profumati a forma di stella.

Essendo una pianta tropicale, la Hoya non necessita di molta luce e cresce bene se questa è sempre indiretta. Inoltre consigliamo di favorire l’umidità della pianta mediante umidificatori, nebulizzando i suoi fiori, oppure fornendole un substrato con ghiaia e acqua. Annaffiamo regolarmente la pianta, ma senza mai eccedere con le quantità.

Alcune varietà di questa pianta fioriscono per tutto l’anno, mentre altre soltanto in autunno e in primavera. In ogni caso, tenerla in un bagno oppure in un salotto renderà questa stanza molto accogliente ed elegante.

Una pianta che ha bisogno di poca acqua

La Medinilla magnifica è una splendida pianta ornamentale d’appartamento. Questa fiorisce con grandi fiori a grappolo pendenti e dai colori sgargianti. Anche questa è una pianta tropicale e come tale ha bisogno di una buona percentuale di umidità e calore.

Scegliamo per questa pianta un terreno acido e ben drenato, in modo da farla crescere sana e rigogliosa. Aggiungere torba e humus al terriccio potrà aumentare la capacità drenante della pianta. Non sarà necessario annaffiare molto la pianta. Piuttosto, facciamolo a cadenza regolare bagnando soltanto il terriccio.

Non esponiamo direttamente alla luce del sole questa pianta: meglio scegliere un luogo ombreggiato o con luce indiretta.

Un’orchidea molto semplice da coltivare

Il Dendrobium è una tra le 4 piante fiorite da interno facili da curare e che abbelliscono la casa di cui abbiamo scelto di parlare. È una particolare varietà di orchidea che vediamo spesso in moltissimi appartamenti perché conferisce grande eleganza all’ambiente. Si tratta di una varietà rustica e quindi molto facile da coltivare anche per chi non ha esperienza con le piante.

I fiori di questa pianta sono molto decorativi e di diversi colori: bianchi, rosa, gialli e viola. Trattandosi di una pianta tropicale, le condizioni più importanti per farla fiorire in modo abbondante sono 2: il calore e l’umidità. Scegliamo per questa pianta un ambiente caldo in cui la temperatura non scenda mai al di sotto dei 10 gradi.

Durante il periodo vegetativo, possiamo fornire alla pianta del concime per aiutarla a fiorire a lungo e abbondantemente. Le irrigazioni non devono essere abbondanti, ma regolari. Cerchiamo di seguire le stagioni per regolare le annaffiature. In primavera e in estate dovranno essere maggiori, mentre in autunno dovranno diminuire per permettere alla pianta di prepararsi al riposo vegetativo. In inverno, invece, possiamo sospenderle del tutto e limitarci a nebulizzare le foglie.