Vivere in compagnia di un cane o di un altro animale domestico, fa bene alla salute.

Diversi studi scientifici hanno dimostrato i benefici straordinari che questo tipo di convivenza comporta.

Questa relazione è utile nella vita di tutti i giorni ma è, ancor più preziosa, quando si è costretti ad affrontare una malattia, una depressione o comunque, un momento difficile.

Anche quest’anno in occasione della Giornata mondiale degli animali che si festeggia il 4 ottobre, nel giorno dedicato a San Francesco, l’obiettivo è stato quello di sensibilizzare e responsabilizzare sempre più persone sull’importanza e sul rispetto degli animali da compagnia.

La Pet Therapy

Sono, infatti, oramai appurati i benefici fisici e psicologici e gli stimoli positivi che l’interazione con questi animali è in grado di provocare.

Se così non fosse non si parlerebbe di Pet Therapy e in molti ospedali non sarebbe consentito l’accesso a cani, gatti e persino cavalli.

Anche un centro di eccellenza a livello mondiale come l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, da tempo, ricorre alle terapie assistite dagli animali.

Percorsi dedicati a quei bambini che purtroppo, devono affrontare la neuro-riabilitazione e recuperare le capacità motorie.

Dunque, gli animali oltre ad essere dei fidati compagni di vita che portano gioia, felicità ed amore, rappresentano anche una risorsa nelle terapie per le persone in difficoltà.

Dunque, sono una vera e propria ricchezza sotto tutti i punti di vista.

L’Agenzia delle Entrate riconosce importanti agevolazioni e bonus fiscali ai contribuenti che posseggono cani a queste condizioni e basta un semplice certificato

Immaginiamo quelle persone affette da cecità o quelle ipovedenti che spesso ricorrono all’assistenza da parte di angeli a quattro zampe.

I cani guida conosciuti anche come cani per non vedenti sono addestrati proprio per aiutare queste persone ad essere il più possibile indipendenti.

Ovviamente le spese per mantenere un cane sono comunque elevate.

Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate riconosce importanti agevolazioni e bonus fiscali ai contribuenti che posseggono cani.

L’Ente finanziario riconosce tali agevolazioni alle persone con disabilità che necessitano dell’aiuto dei cani guida.

Scopriamo insieme quali sono grazie alla Guida alle agevolazioni fiscali disabili 2022 emessa dalla Agenzia delle Entrate ed aggiornata a gennaio 2022.

La prima misura riguarda la detrazione dall’IRPEF del 19% per le spese d’acquisto del cane guida. Tale detrazione è fruibile dal disabile stesso o dal familiare di cui risulta fiscalmente a carico fiscalmente. La detrazione è fruibile una sola volta ogni 4 anni in un’intera soluzione o in quattro quote.

La seconda agevolazione riguarda la detrazione forfettaria delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida. Può usufruire della detrazione solo il non vedente e non anche il familiare e basta semplicemente provare di essere i proprietari del cane guida. L’importo della detrazione per il sostentamento del cane cambia a seconda delle condizioni economiche del richiedente.

