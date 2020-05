Cosa accade in caso di pignoramento della prima casa? L’Agenzia delle Entrate può pignorarla in seguito alla riscossione di alcuni debiti non saldati? In questo articolo vi illustreremo i casi in cui la prima casa diventa oggetto di pignoramento del Fisco.

Come molti sapranno, quella che un tempo era Equitalia, dal luglio 2017 è diventata Agenzia delle Entrate Riscossione. Tale ente ha il compito di vigilare sugli oneri dei contribuenti e può accedere direttamente ai dati del Fisco per la riscossione dei crediti. Malgrado la Legge italiana tuteli la prima casa come bene inviolabile, è possibile, in alcuni casi, che si proceda al pignoramento. Nella siffatta specie, l’Agenzia delle Entrate può pignorare la prima casa ai cattivi pagatori?

Che succede se non si pagano le tasse?

Se non paghi le tasse, è possibile che l’Agenzia delle Entrate Riscossione proceda al pignoramento della prima casa? In tal caso, è bene distinguere tra soggetti privati e pubblici. Quando si tratta di pignoramento della prima casa, l’Agenzia delle Entrate, in qualità di ente fiscale di pubblica amministrazione, non può prelevare la prima casa. Secondo quanto stabilisce la legge n. 69 del 21 giugno 2013: è fatto divieto di pignoramento dell’unico immobile di proprietà del debitore all’agente di riscossione pubblica.

Questo significa che l’agente di riscossione non può procedere in maniera esecutiva nei riguardi della prima casa. Al più si consente una ipoteca sull’abitazione nel caso in cui il debito superi una determinata cifra.

Quando è possibile il pignoramento della casa

Perché la norma sia applicabile, è necessario che siano presenti alcuni particolari requisiti. Difatti, la prima casa, per essere considerata tale, deve essere:

l’unico immobile in cui il debitore risieda anagraficamente; l’unico immobile di proprietà del debitore; un immobile non qualificabile tra i beni di lusso.

Cosa significa questo? L’Agenzia delle Entrate può pignorare la prima casa ai cattivi pagatori? Se, ad esempio, il cattivo pagatore possiede un altro appartamento, allora non sono più soddisfatti i criteri che definiscono la casa impignorabile. Nell’eventualità che si possiedano più immobili, il Fisco può procedere al pignoramento per il recupero dei crediti. Questo tipo di pignoramento, però, avviene quando si contrae un debito con il Fisco di ingente valore. Inoltre, il pignoramento della casa avviene solo in seguito ad altre azioni di recupero fallite.

I terzi privati cosa possono fare alla prima casa?

Al contrario, invece, il pignoramento dell’abitazione può può avvenire se i debiti del cattivo pagatore sono contratti con enti privati: banche o altri soggetti terzi privati possono procedere al pignoramento per mancato saldo.