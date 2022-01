Molti di noi vogliono conoscere in anticipo il loro futuro, per sapere se li attendono soldi e fortuna o dure prove da superare. Spesso ci rivolgiamo alle stelle, attraverso l’oroscopo, per sapere quale sarà il destino del nostro segno zodiacale. Ma l’oroscopo non è l’unico modo per cercare di prevedere quello che sarà. La vita può darci segnali in centinaia di modi diversi. Uno di questi sono i sogni. Come detto da Sigmund Freud ne L’interpretazione dei sogni, i sogni possono essere messaggi dall’inconscio. A seconda di quello che sogniamo, possiamo quindi capire in che direzione sta andando la nostra vita.

Per esempio, secondo gli esperti è meglio prestare attenzione a questo sogno ricorrente perché significa che stiamo sbagliando qualcosa nella vita. Questo sogno ricorrente, molto comune, porta con sé un messaggio ben preciso, che sarebbe bene non sottovalutare. Vediamo di seguito di quale sogno si tratta e tutti i possibili significati che porta con sé.

Meglio prestare attenzione a questo sogno ricorrente perché significa che stiamo sbagliando qualcosa nella vita

Sono molti i sogni ricorrenti che ci capita di fare. A volte non diamo loro grande importanza, ma altre volte sono così strani e insistenti che è impossibile ignorarli. È questo il caso di chi sogna ripetutamente di scendere delle scale. La simbologia di questo sogno è molto forte, tanto che anche il celebre psicanalista Carl Gustav Jung ha spesso analizzato il possibile significato della scala.

Per lo psicanalista svizzero, la scala simboleggia sostanzialmente un passaggio tra due diversi piani della nostra interiorità. Sognare ripetutamente di scendere una scala, dunque, può simboleggiare una fase di stallo. Potrebbe essere un indizio del fatto che inconsciamente stiamo cercando di tornare sui nostri passi, perché stiamo commettendo un errore nella vita.

Tutte le interpretazioni possibili del sogno, a seconda dei dettagli

Abbiamo visto che sognare di scendere le scale può essere indicativo di una necessità di ripensare a quanto stiamo facendo. Ma il significato del sogno può cambiare al variare dei dettagli.

Se nel sogno, per esempio, le scale sono improvvisamente interrotte, anche la vita del sognatore potrebbe presentare un ostacolo da superare. Se le scale sono particolarmente strette, l’inconscio potrebbe suggerirci che stiamo imboccando la strada sbagliata per arrivare al successo. Invece se nel sogno siamo indecisi tra scendere e salire le scale, è possibile che ci troviamo in una situazione di estrema indecisione. Ad ogni modo, se sogniamo di scendere le scale è il caso di riflettere sulle scelte prese e aggiustare il tiro.

Approfondimento

Soldi e fortuna attendono dietro l’angolo chi fa questo sogno ricorrente che preannuncia buona sorte