Quando a novembre scrivevamo Il mancato spunto rialzista potrebbe spingere le azioni Datalogic a completare il loro percorso ribassista siamo stati facili profeti.

La mancata rottura della resistenza in area 18,88 euro, infatti, ha provocato un ritracciamento che ha portato le quotazioni a contatto con il forte supporto in area 13,4 euro (I obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello in chiusura di settimanale potrebbe provocare un’accelerazione ribassista fino in area 8,12 euro (II obiettivo di prezzo). La rottura di questo supporto, poi, aprirebbe le porte al completamento del percorso ribassista con il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 2,84 euro.

Quindi la chiusura settimanale del 28 gennaio avrà un impatto molto importante sul futuro del titolo. Infatti, se il supporto dovesse cedere per le azioni Datalogic si prevede un nuovo affondo ribassista.

Qualora, invece, area 13,40 euro dovesse resistere alle pressioni dei ribassisti, allora il titolo Datalogic potrebbe nuovamente partire al rialzo con obiettivo i massimi storici in area 22,3 euro che corrisponde alla massima estensione dell’eventuale proiezione rialzista.

La valutazione del titolo Datalogic

Qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo risulta essere sopravvalutato. Niente di particolarmente preoccupante, ma sicuramente da questo punto di vista non bisogna aspettarsi aiuti per una ripresa del rialzo. Soprattutto se si pensa che le azioni sono ancora sopravvalutate nonostante un ribasso di circa il 50% dai massimi.

Il vero punto di forza di Datalogic, invece, è rappresentato dalle prospettive di crescita future degli utili che per i prossimi tre anni sono di circa il 20% all’anno, un livello superiore sia al settore di riferimento che al mercato italiano. Secondo, Datalogic è una società solida dal punto di vista finanziario. Tuttavia bisogna distinguere tra lo scenario di breve e di lungo periodo. L’indice di liquidità di breve, infatti, è inferiore a 1. Quello di lungo, invece, è circa 2 a testimonianza della solidità finanziaria di Datalogic nel lungo termine.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 60% circa.

Se il supporto dovesse cedere per le azioni Datalogic si prevede un nuovo affondo ribassista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Datalogic (MIL:DAL) ha chiuso la seduta del 26 gennaio a 13,40 euro in rialzo dell’1,90% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale