L’Aeronautica Militare Italiana compie 100 anni: ecco l’augurio della Zecca italiana con questa bellissima moneta da 5 €

Il 2023 si sta confermando una grande annata per la numismatica italiana. Dopo l’uscita di varie monete commemorative, come quella dedicata alle Capitali Italiane della Cultura, finalmente è arrivato il momento di accogliere quella coniata in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare Italiana. Vediamo subito le caratteristiche e quanto bisognerebbe spendere per inserirla nella propria collezione.

Il prossimo 28 marzo, l’Aeronautica Militare raggiungerà il prestigioso traguardo dei 100 anni dalla sua costituzione come Forza Armata autonoma. Per celebrare questo evento si terranno, in tutt’Italia, diverse mostre e manifestazioni, tra cui la cerimonia militare nella terrazza del Pincio, a Roma, e il sorvolo della città.

Anche il Poligrafico e Zecca dello Stato italiano hanno voluto commemorare l’evento, emettendo due monete davvero speciali:

una da 2 euro, disponibile in doppia versione ( Fior di Conio e Fondo Specchio );

); e una da 5 euro “proof” in argento 925, caratterizzata da elementi colorati.

Nelle prossime righe parleremo proprio di quest’ultimo esemplare, non solo per la sua bellezza, ma anche per via di una polemica sorta tra i collezionisti riguardo alla gestione delle vendite.

L’Aeronautica Militare Italiana compie 100 anni e la Zecca italiana conia questa bellissima moneta da 5 € in argento

Dal punto di vista estetico, la moneta ha un diametro di 32,00 mm e un peso di 18,00 g, e può essere considerata tra le più belle del mercato numismatico italiano di quest’anno.

Sul dritto troviamo, in primo piano, lo stemma dell’Aeronautica Militare sormontato dall’aquila turrita (simbolo dei piloti militari). All’interno dello stemma vi sono i distintivi di 4 squadriglie che, nel corso della Prima Guerra Mondiale, si distinsero per abilità ed eroismo. In basso troviamo il motto “Virtute Siderum Tenus” che letteralmente vuol dire “Con valore verso le Stelle”. Nel giro, in alto, vi è la scritta “REPUBBLICA ITALIANA“.

Dal momento che l’Aeronautica Militare Italiana compie 100 anni, sul rovescio è stato inciso il logo del Centenario, caratterizzato da dettagli dorati e dai colori della bandiera italiana. Intorno è circondato dalla scritta “EURO” (a sinistra), “CINQUE” (in alto) e “AERONAUTICA MILITARE” (in basso). A destra, troviamo infine la sigla dell’autore “VdS“, ossia Valerio De Seta, e gli anni “1923-2023“.

Cos’è successo durante la prevendita e qual è l’attuale valore di mercato di questa moneta commemorativa?

Essendo la tiratura totale limitata a soli 5.000 pezzi, questa moneta commemorativa ha davvero riscosso un grande successo presso i collezionisti. Tant’è vero che, sul sito ufficiale, è andata praticamente “sold out” nel giro di un paio d’ore, ma non senza qualche polemica.

Diversi utenti del sito, infatti, si sono lamentati di non esser riusciti a concludere l’acquisto della moneta (in prevendita a 68,00 €), nonostante le diverse ore di attesa. Molto probabilmente, come spesso accade anche con la vendita dei biglietti dei concerti, chi ha avuto la fortuna di accedere sul sito prima degli altri, ne ha approfittato per acquistare diversi pezzi (anche nell’ordine delle decine, o addirittura delle centinaia). La maggior parte delle persone, quindi, si è ritrovata con un pugno di mosche in mano; mentre altre hanno fatto un vero e proprio affare.

Infatti, ricercando la moneta sui vari siti di rivendita, come ad esempio eBay, si scopre che essa viene ormai rivenduta al triplo, se non al quadruplo del suo valore di mercato. Quindi chi ha avuto l’abilità di accaparrarsele in tempo, ci sta guadagnando davvero un sacco di soldi. Mentre chi vede nel collezionismo una passione, e non un semplice metodo di guadagno, dovrà fare a meno della moneta, o spendere più del dovuto.

Per le prossime vendite, molti utenti auspicano un cambiamento nella gestione delle vendite da parte dell’IPZS. Speriamo che esso venga accolto e che, in futuro, venga dato meno spazio alle attività speculative e che ci sia un maggior controllo sugli acquisti.