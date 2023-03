Il paradiso delle signore, il malessere che Stefania maschera a Gloria ed Ezio riguarda le sue nozze? Cosa succede di preoccupante

L’appuntamento quotidiano con Il paradiso delle signore apre ogni pomeriggio le porte di casa nostra ai suoi personaggi che finiscono per diventare dei vecchi amici. Degli amici ormai conosciuti e di cui non si riesce a fare a meno di chiedersi cosa stiano combinando, perfino quando lontani. Anzi, maggiormente non avendoli più sotto gli occhi. Ed è così quindi che ci si ritrova a domandarsi cosa stia capitando a Stefania in America. Una situazione ancora da svelare ma di cui abbiamo sufficienti indizi per una possibile risposta e soprattutto per capire se abbia a che fare con Marco.

La fiction Rai Il paradiso delle signore ha visto andare via una lunga schiera di personaggi nelle sue 7 stagioni. Alcuni saluti infatti sono stati definitivi, altri momentanei. Tra gli ultimi usciti di scena, ma pur sempre al centro della trama, Stefania Colombo, interpretata da Grace Ambrose, classe 1996.

È infatti un personaggio ricorrente nelle conversazioni tra Ezio e Gloria, rimasti a Milano. Tanto più perché le sue telefonate da un po’ di tempo suonano ben poco rassicuranti.

Il paradiso delle signore, il malessere che Stefania nasconde: qual è il motivo

Stefania è una delle Veneri del Paradiso, il nome con cui si chiamano le sue commesse, approdata poi alla scrittura editoriale. La sua strada l’ha condotta altrove, precisamente in America, dove ha seguito il fidanzato Marco di Sant’Erasmo, l’attore Moisé Curia, impegnato in una nuova avventura giornalistica. Insomma, una coppia felice che decide di non separarsi e va a costruire il proprio futuro altrove.

Eppure Stefania sembra non essere così serena come dovrebbe. Nonostante le sue rassicurazioni, Gloria ha avvertito qualcosa che non va ed è difficile che le impressioni di una madre possano sbagliarsi. La ragazza appare giustificare tutto con gli impegni lavorativi, una spiegazione che sta ben poco in piedi. Né appare plausibile pensare che la sua sofferenza celata sia semplice nostalgia dei suoi cari. Molto più probabile pensare che quella che sembrava una storia amorosa dal lieto fine già scritto abbia cambiato improvvisamente faccia.

Perché c’è aria di crisi

Che Stefania e Marco fossero in crisi è cosa nota, manifestata già dal ragazzo al suo rientro a Milano a poca distanza dalla partenza. La situazione però sembrava rientrata, ma è difficile crederlo. D’altronde, nonostante Ezio spinga per una data delle nozze, i due giovani continuano a rimandare senza alcun motivo reale il matrimonio. Abbastanza inconcepibile negli anni ‘60 una procrastinazione simile che non regolarizzi una convivenza. Tanto più considerando l’animo romantico di Stefania.

Potrebbe sfoderare un colpo di scena Il paradiso delle signore, il malessere che Stefania prova infatti potrebbe essere dovuto a un terzo incomodo: Federico Cattaneo. Il primo amore non corrisposto di Stefania, ma che, ora che è maturata, potrebbe sicuramente avere molte più chance nella conquista. Inoltre, è proprio con lui che sta trascorrendo molto tempo per promuovere il suo libro in America.

Improbabile che l’interesse di Stefania nei suoi confronti si sia raffreddato, basterà ricordare il turbamento che provò nel ricevere una sua lettera a Milano. La possibilità, dunque, che possa tornare sui suoi passi e mandare in fumo le nozze con Marco diventa sempre più reale. A supporto di tale tesi vi sarebbe anche la sospetta gravidanza di Gemma.

Insomma non rimane che aspettare, la questione sicuramente non è chiusa e non si può nemmeno escludere un suo ritorno, sebbene non nelle prossime anticipazioni. L’unica certezza è che a vincere saranno sempre le ragioni del cuore in ogni caso.