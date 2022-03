L’acciaio inossidabile o acciaio inox è un materiale pratico e utilissimo. Grazie alla sua speciale composizione è semplice da mantenere pulito ed è praticamente eterno. Dura a lungo e non viene attaccato dagli acidi dei cibi né dal calore.

Queste caratteristiche lo rendono amatissimo. Per questo motivo al giorno d’oggi la maggior parte dei piani cottura, dei lavelli e delle pentole sono realizzate con questo materiale.

Per quanto sia semplice da mantenere pulito è importantissimo dedicargli le giuste cure. Dovremo sempre detergerlo con sostanze non aggressive e adatte.

Per proteggerlo dal calcare e dai graffi possiamo usare alcuni prodotti naturali. Oltre a proteggerlo, lo manterranno lucidissimo. Oggi parleremo, appunto, di alcuni di questi metodi con cui poter far brillare l’acciaio inox di pentole e piano cottura in una sola passata.

I prodotti naturali perfetti per risparmiare

Per pulire l’argento è perfetto il bicarbonato di sodio, per il rame invece consigliano il succo di limone. Per l’acciaio, però, cosa possiamo utilizzare?

In commercio, è vero, sono disponibili numerosi prodotti studiati appositamente per questo materiale, ma spesso sono molto costosi. Oltre al prezzo, si tratta spesso di prodotti con odori forti e che possono essere inquinanti. Potremo, per questo, provare a usare prodotti più più ecologici ed economici.

Per lucidare l’inox possiamo usare dell’olio di peroba, una pianta tropicale sudamericana utilizzata sia per il corpo che per le pulizie domestiche.

Secondo esperti di pulizie, quest’olio renderebbe l’acciaio splendente e brillante come se fosse nuovo.

L’acciaio inox di pentole e piano cottura diventa brillante e splendente grazie a questi metodi naturali

Un altro metodo che possiamo usare se non troviamo l’olio di peroba è l’olio di vaselina. Questo prodotto derivato dal petrolio è perfetto per idratare e lubrificare le componenti di metallo.

Non dovremo fare altro che imbevere un panno di microfibra con qualche goccia di uno di questi oli sfregando le superfici.

Dovremo fare attenzione a distribuire in maniera uniforme l’olio per un risultato davvero perfetto.

In questo modo otterremo piani cottura e pentole molto altro lucidi, splendenti e brillanti.

Una lucidata ogni tanto ci permetterà di mantenere le superfici più pulite, più a lungo.

Approfondimento

Non solo piano cottura, anche il forno torna come nuovo grazie a questo pratico consiglio.