Con l’arrivo degli anta, è capitato a chiunque di noi di vedere dei mutamenti del nostro aspetto fisico. Le varie fasi della vita, infatti, portano cambiamenti fisici e a livello di salute, ma noi siamo pronte a vivere al meglio la nostra esistenza. Eppure, c’è un aspetto fisico che ancora ci infastidisce. Stiamo parlando delle rughe sul collo. Niente panico, c’è un trucco pratico e alla moda che fa al caso nostro.

L’accessorio imperdibile per chi vuole nascondere le rughe e sembrare più giovane

Ogni donna ama prendersi cura del proprio corpo. Con l’abbigliamento e la beauty routine ci prepariamo ad affrontare al meglio le nostre giornate. Purtroppo, però, con il passare degli anni, compaiono le prime rughe. Più o meno visibili, ci danno sempre un enorme fastidio.

Ma se sappiamo come minimizzare le rughe del viso, come possiamo fare per quelle del collo?Poche di noi sanno che c’è un trucchetto, geniale nella sua semplicità, che fa al caso nostro. Ci basterà, infatti, utilizzare un semplice foulard. Annodandocelo al collo, riusciremo a coprire le rughe, regalandoci, in più, un tocco di classe ed eleganza.

Scegliamo modelli in seta, in modo che non ci irritino la pelle e non ci facciano sudare. Cerchiamo di abbinarli al meglio al nostro abbigliamento e puntiamoli con una bella spilla o con un nodo particolare.

In poche mosse otterremo un accessorio unico e speciale.

Un aiuto prezioso

Il foulard ha un ulteriore vantaggio. Quando siamo in menopausa possiamo soffrire di colpi di calore che ci fanno sudare. In questi momenti possiamo rischiare di prendere un colpo di freddo e la nostra cervicale può risentirne.

Grazie al nostro foulard potremo prevenire la cervicalgia. Togliamolo quando sentiamo arrivare la vampa e rimettiamolo appena questa è passata. In questo modo, diremo addio anche al mal di schiena o al mal di testa.

Con un unico bellissimo accessorio estivo otterremo eleganza e tanta praticità. Tutte le nostre amiche vorranno seguire la nostra moda.

Ecco, quindi, l’accessorio imperdibile per chi vuole nascondere le rughe e sembrare più giovane.

