Ogni chioma ha il suo fascino. Ricci, lisci, lunghi o corti poco importa. Ciò che conta è riuscire a sfoggiare capelli sempre perfetti, sani e forti. Prendersi cura dei capelli, però, non è così semplice come sembra.

Lo sanno bene le donne ma anche diversi uomini che scelgono capigliature medio lunghe. Tra un impegno e l’altro, infatti, non sempre si riesce a trovare il tempo giusto da dedicare alla cura della propria capigliatura.

Di norma, soprattutto dopo periodi frenetici in cui si è stati poco attenti, ad esempio in estate, ci si reca dal parrucchiere di fiducia per rimediare con trattamenti specifici. Una buona abitudine per rinnovare e rafforzare i capelli affidandosi a professionisti del settore che sapranno certamente capire quale strategia adottare a seconda del tipo di capello. Da sottolineare, però, che nella maggior parte dei casi, questi trattamenti professionali hanno un costo medio-alto.

Dunque, perché non “prevenire prima di curare”? Bastano pochi minuti e un pizzico d’impegno per raggiungere risultati soddisfacenti.

Mai più trattamenti lunghi e costosi, per capelli sani e luminosi basta semplicemente fare così

La Redazione più volte ha mostrato ai Lettori trucchetti e consigli degli esperti per migliorare lo stato di salute dei capelli.

Ad esempio, mai più tinture che sbiadiscono e punte sfibrate, per capelli sempre perfetti ecco cosa fare!

Ecco, invece, un’arma di bellezza da copiare per chi si tinge i capelli, proposta in inverno ma eccezionale anche d’estate.

Infine, da non perdere i trucchi velocissimi e pratici per nascondere la ricrescita e i capelli bianchi poco prima di uscire.

Ritornando alla luminosità dei nostri capelli, talvolta può succedere di perderla a causa di diversi fattori. L’inquinamento, lo stress ma anche l’uso eccessivo di phon, piastra e ferro sono davvero letali per la chioma che pian piano apparirà sempre più sfibrata e rovinata.

Dunque, cosa fare per rendere la chioma più bella, sana e luminosa?

Senza dubbio il lavaggio è fondamentale per una buona cura del capello. Si consiglia di procedere con acqua tiepida e poi terminare con un getto d’acqua fredda, soprattutto sulle lunghezze. In questo modo, i capelli appariranno già molto più lucenti perché stimola la circolazione e inoltre sigilla le cuticole.

Mai strofinare i capelli! Tra le regole d’oro per capelli sempre al top c’è quella di non strizzare i capelli troppo energicamente. Strofinare i capelli, infatti, stimola e ghiandole sebacee e rende i capelli più grassi.

Poi, gli esperti consigliano di pettinare i capelli più o meno dalle 10 alle 20 volte ogni sera prima di andare a dormire. Optare per una spazzola a setole naturali.

Infine, per aumentare la lucentezza dei capelli si possono acquistare numerosi prodotti che si trovano in commercio.

Tuttavia, l’aloe vera resta uno dei prodotti naturali più eccezionali per la cura della nostra chioma. Una sostanza dalle qualità e proprietà eccezionali che stimola la crescita, protegge e idrata allo stesso tempo.

Bastano 2 cucchiai di gel di aloe vera, estratti direttamente dalla pianta, mescolati con 2 cucchiai di acqua. Applicare la soluzione subito dopo lo shampoo. Il risultato sarà davvero sensazionale. Dunque, mai più trattamenti lunghi e costosi, per capelli sani e luminosi basta semplicemente fare così!