Depurativo, rapido e goloso, ecco il piatto che non deve mancare per finire le feste in modo sano

Ultimissimi giorni di vacanza, poi da lunedì tutto ripartirà nuovamente. Per molti, poi, inizierà la classica dieta post feste. Quella che dovrà far tornare la bilancia sui valori di dicembre per tutti coloro che si sono dati alla pazza gioia tra lasagne, arrosti, e dolci vari. I numerosi cibi natalizi che hanno imbandito le nostre tavole. Adesso si torna a pensare a quei piatti dietetici e depurativi. Vediamone un esempio.

Le lenticchie sono, per tradizione, uno dei cibi principali delle feste. Soprattutto appaiano spesso in tavola nella notte di San Silvestro. Una sorta di rito propiziatorio per augurarsi prosperità e soldi nell’anno che sta per cominciare. Se non fosse che sono anche molto buone, c’è da credere che, visti i risultati economici di questo periodo storico, probabilmente sarebbero da abolire dal menù.

Tuttavia le loro indubbie proprietà nutritive, dovrebbero consigliarne l’assunzione durante la gran parte dell’anno e non solo in inverno. Oggi andremo a scoprire una ricetta depurativa, che le abbina a un’altra radice miracolosa in tal senso. Stiamo parlando dello zenzero, anch’esso noto per le sue capacità di ridurre il gonfiore addominale, riequilibrando anche la flora batterica. Vediamo insieme gli ingredienti delle lenticchie allo zenzero.

Depurativo, rapido e goloso, ecco un piatto da consumare tutto l’anno non solo dopo le abbuffate

Innanzitutto un consiglio. Per le lenticchie, sarebbe meglio optare per quelle favolose di Colfiorito. Un sapore unico e una cottura molto veloce le contraddistinguono.

600 grammi di lenticchie ;

; 1 litro di brodo vegetale ;

; 1 cipolla;

1 cucchiaino di zenzero grattugiato;

grattugiato; olio extravergine d’oliva;

sale;

peperoncino.

Questo è un piatto che può essere accompagnatorio di un’altra pietanza, sia essa di carne che di pesce, oppure può essere consumato da solo per un pasto leggero. Prendiamo una pentola e irroriamola di olio extravergine d’oliva. Quindi tritiamo la cipolla e prepariamo il soffritto. Insieme a questi due ingredienti, aggiungeremo mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato e un pezzo di peperoncino.

Come cucinare le lenticchie di Colfiorito

Intanto laviamo velocemente le lenticchie, prima di versarle all’interno della pentola. Aggiungiamo un pizzico di sale grosso, giriamo per un paio di minuti, prima di mettere il brodo vegetale. Portiamo a bollitura, dopodiché abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere per una ventina di minuti abbondanti.

Al termine, aggiungiamo un’altra goccia di olio e il restante mezzo cucchiaino di zenzero. Amalgamiamo bene, lasciamo riposare qualche minuto, prima di servire in tavola. Un piatto semplice da cucinare, ma molto ricco di sostanze depurative e antiossidanti. Se non dovessimo essere arrivati in forma a Capodanno, un buon modo per iniziare a ritrovarla subito dopo. Anche perché, ormai, anche gli avanzi di Natale dovrebbero essere già stati consumati.

Depurativo, rapido e goloso, ecco il piatto che non può mancare nella nostra dieta dopo l’abbuffata delle festività: delle fantastiche lenticchie allo zenzero.