La villa di George Clooney in Provenza: ecco quanto vale la tenuta che Amal preferirebbe a Villa Oleandra

Villa Oleandra non è in vendita. George Clooney, tramite il suo portavoce, smentisce le indiscrezioni secondo cui la villa sul Lago di Como di proprietà dell’attore sta per essere venduta. Laglio, il borgo sul lago che deve la sua notorietà e anche parte della sua ricchezza alla presenza dei Clooney può tirare un sospiro di sollievo. Per il momento l’affascinante George e l’avvenente Amal rimarranno loro ospiti fissi.

Villa Oleandra, la lussuosa dimora di proprietà dei Clooney che si specchia nelle acque del lago di Como, ha fatto molto parlare di sé in questi giorni. In particolare è circolata un’indiscrezione circa la presunta vendita dell’abitazione per il desiderio di Amal di passare più tempo in un’altra tenuta, Domaine du Canadel, che la coppia ha acquistato in Provenza. George Clooney comprò Villa Oleandra nel 2002 dagli Heinz, dopo averla notata girando in moto. Ed è proprio qui che ha conosciuto Amal, durante una cena.

La villa di George Clooney e di Amal

Eppure, nonostante l’eleganza della dimora e il valore sentimentale che riveste, pare che Amal preferisca una tenuta in Provenza che la coppia ha acquistato di recente, nel 2021. Domaine du Canadel, questo il nome della proprietà, si trova precisamente in località Brignoles, a un’ora e mezza da Nizza, ed è una residenza faraonica. La villa, costruita nel XVIII secolo, si sviluppa su tre piani con una superficie di 930 metri quadrati ed è circondata da 170 ettari di terreno con giardini, uliveti, vigneti e persino un piccolo lago. Immancabili la piscina, campi da tennis e da bocce. L’intera proprietà si trova a poca distanza da Miraval, la tenuta che Brad Pitt ha acquistato nel 2011, ai tempi della love story con Angelina Jolie. Ed è proprio a Miraval che la coppia ha scelto di sposarsi nel 2014. Domaine du Canadel è anche tenuta vinicola e produce vini bianchi pregiati. Ha un valore di circa 8,3 milioni di dollari.

Il patrimonio immobiliare della coppia

Domaine du Canadel, la villa di George Clooney in Francia, e Villa Oleandra non sono le uniche case della coppia. In America hanno un appartamento a Manhattan, un intero piano di un lussuoso grattacielo di vetro progettato dall’archistar Norman Foster del valore di circa 14 milioni di dollari. Tra i servizi comuni di cui l’immobile dispone ci sono una piscina di 20 metri e un centro benessere. Sempre negli Stati Uniti hanno ancora una casa a Los Angeles acquistata da George Clooney nel 1995. La villa all’epoca costava 2,2 milioni di dollari. Dispone, tra l’altro, di un home theater e di una piscina con bar. Per non farsi mancare proprio nulla. I Clooney sono anche proprietari di una villa sul Tamigi, nel Berkshire.

Lettura consigliata

In Toscana tra le colline del Chianti alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia: quanto costa un soggiorno