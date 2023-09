Oroscopo di ottobre, quattrini come se piovesse per 3 segni zodiacali che iniziano il mese con il botto

Oroscopo di ottobre, quattrini come se piovesse per 3 segni zodiacali-foto da pxbuy.com

È alle porte un altro mese e le previsioni astrali per le prossime settimane premiano 3 segni zodiacali che, grazie all’influenza della Luna, sono più fortunati che mai! Scopriamo insieme di chi si tratta.

Per moltissimi esperti del settore, il movimento della Luna è fondamentale per costruire la previsione dell’andamento di ciascun segno zodiacale. L’oroscopo, come sappiamo e ripetiamo ormai da sempre, non è certo una scienza esatta, eppure continua a mantenersi alto in numero di persone che desiderano scoprire qualcosa in più del loro futuro.

Ovviamente, i massimi esponenti dell’astrologia parlano di possibilità, di influenze dei corpi celesti sull’agire umano. E dopo aver visto che anche l’affinità di coppia può essere misurata attraverso le affinità astrali e gli ultimi 3 segni zodiacali colpiti dalla benevolenza della Luna crescente, oggi parleremo di chi, secondo l’oroscopo, inizierà il mese di ottobre con il botto.

Sospiro di sollievo per i nati sotto il segno del Toro

Secondo l’oroscopo di ottobre, i primi a scorgere dei benefici saranno i nati sotto il segno del Toro. Dopo un ritorno dalle vacanze estive, non proprio idilliaco, l’autunno invece apre le porte a un periodo davvero positivo.

I giorni più fortunati della prossima settimana? Il 2 e il 3 ottobre, giornate nelle quali a dominare il quadro generale è una Luna gibbosa che entra, ufficialmente, nel segno domani, 1 ottobre. Da domani e per i successivi due giorni, i Toro brilleranno di una luce nuova che potranno sfruttare per raggiungere obiettivi ambiti. Una promozione a lavoro? Oppure una nuova proposta più remunerativa. Insomma, i nati sotto il segno del Toro potranno godere di una buona stella, soprattutto nel lavoro. Vanno decisamente meglio anche le situazioni amorose. Per gli “eterni single”, sarà il momento di stabilizzarsi e consolidare una conoscenza.

Oroscopo di ottobre: i Gemelli brillano come non mai! Ma non solo loro!

Occhio ai nati sotto il segno dei Gemelli, poiché dal 3 ottobre diventeranno irresistibili. Nel lavoro sarà più facile ottenere qualche riconoscimento in più. L’aspetto che più andrà nel verso giusto sarà l’amore. Finalmente, arriva un maggiore equilibrio e la sintonia con il partner si farà sentire anche sotto le coperte. Un vero periodo fatto di “rose e fiori” che aprirà il mese di ottobre con una marcia in più.

Infine, grandi soddisfazioni arriveranno ai nati sotto il segno del Cancro. L’ultimo quarto di Luna entrerà nel segno dal 6 ottobre e per i successivi 3-4 giorni, il Cancro avrà il Mondo “ai suoi piedi”. Forza ed energia comprenderanno anche la salute fisica e mentale. Ci si sentirà maggiormente in armonia con il resto del Mondo (cosa normalmente difficile per il Cancro, che cade spesso nella trappola dei ripensamenti). Occhio alla giornata del 7 ottobre perché sarà proprio quella la più fortunata.