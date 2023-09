In Toscana tra le colline del Chianti alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia: quanto costa un soggiorno

È stato da poco inserito nel circuito dei borghi più belli d’Italia, una piccola perla tra le colline del Chianti, dove convivono Medioevo e Rinascimento. L’autunno è il momento migliore per conoscerlo.

Ottobre è perfetto per il turismo di prossimità, alla scoperta degli angoli più belli del nostro territorio, spesso poco conosciuti ma sicuramente da apprezzare. Viaggi brevi e poco costosi, magari all’interno della propria regione, da organizzare anche last minute. Con un po’ di attenzione si può veramente spendere poco senza rinunciare allo spettacolo di bellezza del nostro territorio.

Area medioevale

Il foliage aggiunge una nota di fascino in più ai paesaggi collinari che si accendono di colori sotto il sole autunnale. In Toscana, tra le colline morbide del Chianti, a 30 chilometri da Firenze, c’è un piccolo gioiello da poco inserito nel circuito dei borghi più belli d’Italia. È San Donato in Poggio in Val di Pesa, un borgo di origine medioevale che si sviluppa intorno alla piazza principale assumendo una forma circolare, un po’ allungata. Lungo l’antica cinta muraria si aprono le porte d’accesso al borgo fortificato, la Porta Fiorentina e la Porta Senese. Con scarpe e abiti comodi è bello perdersi tra i vicoli del borgo in un’atmosfera sospesa nel tempo.

Nel cuore del borgo, la piazza principale ospita Palazzo Malaspina, uno straordinario esempio di architettura rinascimentale, oggi sede di attività culturali di diverso genere e luogo in cui si celebrano i matrimoni civili. Sempre nella piazza un pozzo ottagonale con una cisterna sottostante, costruita in epoca medioevale per rifornire d’acqua l’intera città. Una leggenda popolare vuole che girare per tre volte intorno al pozzo porti fortuna.

In Toscana tra le colline della Val di Pesa

Arrivare a San Donato in Poggio è abbastanza semplice. Basta prendere la superstrada Firenze-Siena e uscire a San Donato, per poi seguire le indicazioni fino al centro storico. Nelle immediate vicinanze di San Donato in Poggio ci sono borghi come San Gimignano e Greve in Chianti, mete ideali per brevi escursioni giornaliere.

Quanto costa un soggiorno in un posto così bello? Le strutture ricettive a San Donato in Poggio o nelle immediate vicinanze sono numerose e di qualità. Nel mese di ottobre, sulle principali piattaforme online è possibile trovare strutture anche 3 stelle con prezzi che vanno da 30 a 40 euro a notte a persona, in doppia. E visto che i borghi antichi sono gelosi custodi della tradizione culinaria vale la pena assaggiare le specialità del posto. I migliori ristoranti del posto, secondo la valutazione degli utenti riportata su siti specializzati, sono: il Ristorante La Locanda di Pietracupa, la Trattoria La Vecchia Capannina e la Taverna di Ciccino.

