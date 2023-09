Ottieni un effetto ciglia finte in una sola passata con questi 3 mascara economici, incurvanti e allunganti 

Risparmia i soldi dell’estetista, e aumenta il volume delle tue ciglia con questi 3 mascara da avere sempre in borsetta.

Lo sguardo non mente. È rivelatore di ciò che siamo, di quel che pensiamo e, soprattutto, di quello che proviamo. È difficile celare un’emozione dietro ad uno sguardo, poiché gli occhi parlano.

Lo sguardo, poi, può essere anche seduttivo, o minaccioso, truce, o tenebroso. Ci sono diversissime sfumature che possono caratterizzare il nostro sguardo, ed ecco perché bisogna averne una cura particolarmente doviziosa.

È per questo che tantissime persone spendono molti soldi dall’estetista per infoltirsi le ciglia, con la cosiddetta tecnica della laminazione. Ma, se facciamo due conti, alla fine dell’anno avremo speso parecchi soldi a causa di questi trattamenti estetici. Perché, quindi, non farsi furbi e sfruttare un mascara che possa farci ottenere lo stesso risultato, a un prezzo più di 4 volte inferiore?

Continua la lettura dell’articolo per scoprire insieme quali sono i 3 mascara più efficaci dell’ultima stagione, per un effetto occhi da cerbiatto a dir poco immediato.

Ottieni un effetto ciglia finte in una sola azione grazie a questi 3 prodotti davvero unici

Uno tra i mascara più efficaci e funzionali tra le ultime uscite sul mercato è il Curl IT di Catrice. Questo brand tedesco produce mascara di alta qualità a prezzi convenienti, proprio come il mascara appena citato.

Al costo di soli 5,20 euro, potremo avere un prodotto che promette di farci ottenere ciglia curve e voluminose. Si tratta di un mascara long lasting, durata 24 ore, dal design innovativo e moderno. Un vero compagno di viaggi da avere sempre nella propria trousse.

Prezzi extra concorrenziali

Ottieni un effetto ciglia finte in una sola mossa anche con il neonato in casa Essence. Stiamo parlando di “The false lashes mascara extreme volume & curl”. Come si può intuire dal nome, questo prodotto ci permetterebbe di avere delle ciglia che sembrano finte, con un volume extra e uno sguardo intenso.

Il prodotto in questione fa parte della linea Disney “Mickey & Friends”, come si può vedere anche dalla decorazione sulla confezione, e costa solo 4,49 euro.

Infine non possiamo non segnalare un mascara sicuramente più costoso, ma che potrebbe diventare il preferito di tante di noi. Stiamo parlando del mascara Fan Fest di Benefit Cosmetics, con effetto allungante e incurvante. Il prezzo è di 31,50 euro, sicuramente superiore ai precedenti citati, ma che potrebbe riservarci grandi sorprese.

E, per completare il nostro make up, non trascuriamo la base viso, utilizzando uno dei 3 migliori fondotinta, ottimi anche su pelli mature e sensibili.