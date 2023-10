La villa di Berlusconi ad Antigua: la storia controversa dell’immobile, quanto costa comprare una casa nelle isole caraibiche

Tra le tante ville di Silvio Berlusconi sparse per il mondo ce n’è una, quella di Antigua che torna a far parlare di sé. Una villa da sogno in un posto da sogno. Spiagge di sabbia bianca, mare color smeraldo e palme che svettano rigogliose verso l’alto. In questo contesto incontaminato sorge un complesso residenziale che domina il mare dall’alto di un promontorio e vale molti milioni di euro. Ecco la sua storia.

È notizia di questi giorni la presenza di un secondo testamento di Berlusconi che chiamano colombiano. Il documento, che porta la firma del Cavaliere, è stato depositato presso uno studio notarile di Napoli ed è stato sottoscritto in Colombia nel 2021. Il beneficiario è un imprenditore torinese, Marco Di Nunzio, il quale racconta di essere stato legato a Berlusconi da un rapporto di amicizia. A quanto ammonterebbe il lascito? Si tratta di somme importanti e beni di valore: 26 milioni di euro, il 2% delle azioni Fininvest, il 100% delle azioni di una società che controlla le ville di Antigua e varie imbarcazioni tra cui la famosa Principessa VaiVia.

La villa di Berlusconi ad Antigua

E così la villa, anzi le ville di Antigua tornano a far parlare di sé. Si tratta di due megaville costruite su un promontorio in una delle zone più incontaminate ed esclusive dell’isola, la Baia di Smeraldo, il cui nome richiama il colore meraviglioso del mare. Un’insenatura ad anfiteatro costellata di calette e promontori dalla bellezza mozzafiato che l’hanno fatta ribattezzare la Costa Smeralda dei Caraibi. Il progetto è dell’architetto Gianni Gamondi specializzato in residenze lussuose.

Le ville sono costruzioni ariose, basse e chiare, ben mimetizzate nella prorompente vegetazione dell’isola. Sono dotate di terrazze che si aprono verso il mare, di patii interni realizzati con i materiali dell’isola. Nella costruzione degli immobili non si è badato a spese. Il complesso dispone di quattro piscine a sfioro e campo da golf. Gli interni hanno arredi lussuosi di design made in Italy, l’illuminazione è firmata Swarovski. Il tutto per una spesa di 22 milioni di euro. L’imponenza delle ville è tale che gli abitanti del posto chiamano l’abitazione Il Castello e l’insenatura La baia del presidente.

Quanto costa una casa nelle isole caraibiche

La villa di Berlusconi ad Antigua fu al centro di un’inchiesta di Report sugli investimenti immobiliari del Cavaliere nell’isola, che non è solo un paradiso naturale ma anche fiscale. È uno di quei Paesi che non rispetterebbero gli standard fiscali internazionali. L’inchiesta interruppe il progetto di vendita degli immobili, avviato fin dal 2010.

Quanto costa comprare ora una villa ad Antigua? L’isola è una delle più esclusive dei Caraibi e per quotazione degli immobili si pone solo dopo le Isole Vergini Britanniche e le Bermuda. I prezzi sono alti ma gli investitori sanno che i profitti possono essere elevati se le case vengono affittate. Il turismo è attivo tutto l’anno e i prezzi per le residenze di lusso piuttosto sostenuti. Inoltre le isole caraibiche hanno tasse basse e numerosi vantaggi fiscali. Per testare il mercato ad Antigua si può consultare una piattaforma di compravendita immobiliare internazionale. Su Savills, ad esempio, ci sono case sul mare in vendita a partire da 375 mila dollari, circa 336 mila euro. L’immobile in questione è un appartamento di 240 mq con 3 camere e una zona living, posto all’interno del Nonsuch Bay Resort.

