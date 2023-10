Il lusso affonda a Piazza Affari e le azioni Brunello Cucinelli e Moncler fanno perdere non pochi soldi agli investitori

I dati sul fatturato del terzo trimestre di Lvmh non lasciano scampo al settore del lusso. Basti pensare che la società francese leader mondiale del settore è arrivata a perdere anche oltre il 7%. Non deve sorprendere, quindi, che il lusso affonda a Piazza Affari trascinando anche ottimi titoli come Brunello Cucinelli e Moncler. Il problema è che gli esperti hanno tagliato le stime di fatturato sull’intero 2023 del 2% per minore crescita organica. Ma se il lusso affonda a Piazza Affari, è riuscito a contenere le perdite recuperando sul finale di seduta.

Le azioni Brunello Cucinelli sono alle prese con importanti resistenze: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 11 ottobre in ribasso del 3,19% rispetto alla chiusura precedente, a quota 71,40 €.

Le azioni Brunello Cucinelli stanno attraversando una fase molto delicata. Come si vede dal grafico, infatti, da alcune sedute stanno cercando di rompere al rialzo la forte area di resistenza a 72,90 €. Una chiusura confermata sopra questo livello potrebbe favorire un’accelerazione rialzista verso area 80 €.

In caso contrario le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso.

Le azioni Moncler sono a un punto nodale o scattano al rialzo o affondano: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 11 ottobre in ribasso del 2,46% rispetto alla seduta precedente a quota 53,90 €.

La lunga discesa del titolo guidata dalla proiezione ribassista (linea continua) ha portato le quotazioni a toccare il punto di inversione più importante dove la probabilità che la tendenza inverta è massima. Questo evento ha fatto rimbalzare il titolo dando origine alla tendenza al rialzo (linea tratteggiata). Tuttavia, le prime resistenze in area 56 € hanno evidenziato una debolezza della struttura rialzista che potrebbe essere definitivamente accantonata nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 53,77 €.

