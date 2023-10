Ecco i 3 investimenti che adesso rendono più del 5% lordo a rischio quasi zero

Oggi si può guadagnare oltre il 5% l’anno con investimenti sicuri e a basso costo. In particolare 2 obbligazioni e un conto di deposito offrono questo rendimento elevato

I tassi di interesse sono in rialzo e con loro anche i rendimenti delle obbligazioni. Oggi è possibile investire in strumenti sicuri e a basso costo e ottenere un guadagno superiore al 5% l’anno. Si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto in un contesto di incertezza economica e inflazione crescente. Ecco i 3 investimenti dai rendimenti elevati, le loro caratteristiche, i vantaggi e gli aspetti meno positivi dell’investimento.

I BTP rappresentano una sicurezza e oggi hanno rendimenti molto interessanti

Tra le obbligazioni che offrono un rendimento lordo annuo superiore al 5% c’è il BTP scadenza marzo 2036 (ISIN: IT0005402117). Si tratta di un titolo di Stato italiano a tasso fisso, che offre una cedola annua dell’1,45%. Al momento della scrittura di questo articolo, il rendimento effettivo a scadenza lordo superava il 5%, mentre quello netto era attorno al 4,8%.

Questo Buono del Tesoro poliennale ha il vantaggio di essere un investimento sicuro, garantito dallo stato italiano. Inoltre, se acquistato adesso, garantisce il rendimento indicato per quasi 13 anni, ovvero fino al momento del rimborso, a marzo 2036. ha una durata relativamente breve (13 anni) rispetto ad altri titoli di stato. Tuttavia una durata tanto lunga potrebbe anche costituire una penalizzazione. Infatti se si dovesse disinvestire il denaro prima della scadenza si potrebbe andare incontro anche e una perdita in conto capitale.

Per chi cerca un rendimento maggiore, ma che comporta un rischio maggiore

L’obbligazione Telecom Italia Finance (ISIN: XS0161100515) è un bond corporate emesso da Telecom Italia Finance S.A. in euro. L’obbligazione offre una cedola fissa del 7,75%, pagata con frequenza annuale e alla scadenza, a gennaio 2033, il rimborso sarà il 100% del valore nominale. Al momento della scrittura dell’articolo il rendimento effettivo a scadenza lordo del titolo era del 6,8%, mentre quello netto era del 4,9%.

L’obbligazione Telecom Italia Finance ha il vantaggio di offrire un rendimento elevato e soprattutto una cedola annua importante. Aspetto da non trascurare per chi cerca anche un flusso di reddito periodico. Apparentemente il rendimento è superiore a quello del precedente BTP, ma solo al lordo delle imposte. La tassazione al 26% penalizza questo titolo che ha un rendimento netto a scadenza simile a quello del BTP. Ma a parità di rendimento, l’emittente del BTP offre maggiore sicurezza all’investitore.

Un conto deposito innovativo che offre un rendimento lordo del 5%

Il conto deposito Smart Bank 120 è un prodotto finanziario innovativo, infatti ha una durata di 10 anni, insolita per questi prodotti. Si tratta di un conto deposito online offerto da Smart Bank, la banca digitale del gruppo Cirdan. Il conto deposito Smart Bank 120 permette di investire dei soldi per una durata di 120 mesi, 10 anni. Per tutto questo tempo l’investitore otterrà un rendimento lordo pari al 5% annuo lordo.

Purtroppo, però, il rendimento netto scende al 3,7%. Colpa della tassazione al 26% che penalizza questo strumento. Altra penalizzazione è la sicurezza dell’investimento, garantito da FITD fino a 100.000 euro. Oltre questa cifra il capitale investito è a rischio. Altra penalizzazione è il pagamento degli interessi solo a scadenza. Se si disinveste prima si perdono gli interessi fino a quel momento maturati.

Ecco i 3 investimenti dai rendimenti super

In conclusione, abbiamo visto 3 investimenti che offrono rendimenti superiori al 5% lordo annuo, ma con rendimenti netti molto diversi. Tutti hanno la caratteristica di essere strumenti di investimento di lungo periodo, ovvero con una durata attorno ai 10 anni. Sul mercato, però esistono alternative con durata temporale molto più breve, naturalmente non con lo stesso rendimento. Per esempio, di recente è stato emesso un nuovo BTP Valore che ha una durata di 5 anni e una caratteristica unica tra i BTP.