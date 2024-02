Più volte abbiamo scritto della convinzione di alcuni analisti che in questo momento sia conveniente puntare sui mercati azionari di Paesi emergenti come l’India, che potrebbero rivelarsi ricolmi di soddisfazioni per gli investitori. Vediamo invece la view di ANIMA sul resto dei mercati.

Anima Holding S.p.A. è un’importante azienda del settore del risparmio e amministra un patrimonio di circa 190 milioni di euro.

I suoi analisti forniscono views spesso interessanti in merito ai mercati. Queste ultime possono essere molto utili a chi ha intenzione di investire nell’azionario. Cerchiamo di capire quale sia l’opinione degli esperti di quest’azienda sull’azionario nel 2024.

La view di ANIMA sui mercati azionari: cosa dice il Flash di febbraio 2024

Qual è la view di ANIMA sui mercati azionari dei Paesi sviluppati, quindi? L’azienda si dichiara neutrale in proposito.

Lo scenario che spinge gli esperti a formulare tale valutazione è quello ormai noto a tutti: l’inflazione, anche quella core (cioè che esclude energia, alimentari, alcol e tabacco, dai prezzi volatili per loro stessa natura) è in discesa sia negli USA che nell’Eurozona. Tuttavia, è ancora distante dall’obiettivo del 2% e sia la FED che la BCE hanno pertanto deciso di rimanere caute sull’atteso taglio dei tassi di interesse. Infatti, non si può ancora stimare una data o anche solo un periodo in cui questo potrebbe avvenire.

Si tratta di una situazione complessa. Secondo gli esperti, un taglio troppo prematuro dei tassi di interesse potrebbe portare conseguenze nefaste nell’economia per il lungo termine. Allo stesso tempo, anche attendere troppo per effettuarlo ne comporterebbe. Quindi, urge più cautela che mai.

Cosa dicono gli esperti sul mercato italiano

Nella sua view per il mese di febbraio, gli analisti di ANIMA hanno scritto anche del mercato italiano. In merito a quest’ultimo, ha sovrappesato finanziari, tech, lusso e utility.

