I mercati aizonari internnazionali, dopo il forte rialzo dello scorso anno dal 30 ottobre a fine dicembre, continuano a salire mostrando una eccellente tenuta. Wall Streeet, ha visto lo S&P 500 superare i 5.000 punti e potrebbe ora dirigersi verso i 5.200 punti prima di dare spazio a un ritracciamento. Si va verso il 7 marzo, scadenza del nostro primo setup annuale? I nostri calcoli continuano a propendere per questa tesi. Nei prossimi paragrafi andremo ad analizzare i grafici di azioni sottovalutate del Ftse Mib che hanno raggiunto supporti importanti. Ci riferiamo al titolo Campari.

Piazza Affari dove è diretta nel breve termine?

Il Ftse Mib Future che nel 2023 è salito di circa il 30%, da inizio anno ha segnato il minimo a 30.005 e il massimo a 31.425, chiudendo l’ultima seduta di contrattazione al prezzo di 31.279. Il principale supporto è posto in area 30.950 e poi 30.410, la prossima resstenza invece in area 32.000 punti.

Siamo in un punto nodale e domani scadrà un setup mensile per i mercati intetnazionali. I prossimi per febbraio scadranno il 20 e il 29 febbraio.

Quali sono le probabilità che ora possa iniziare un ritracciamento? Queste sono davvero difficili da calcolare in quanto la tendenza è rialzista. Solo se i supporti appena indicati verranno rotti al ribasso, potremo andare a valutare il successivo percorso campione più probabile.

Azioni sottovalutate del Ftse Mib che hanno raggiunto supporti importanti

Le azioni Campari hanno chiuso l’ultima seduta di contrattazione al prezzo di 9,07 Da inizio anno hanno segnato il minimo a 8,876 e il massimo a 10,27. La principale resistenza sembrerebbe essere area 10,02 da dove transita la media mobile a 200 settimane. Dal punto di vista settimanale si è formato uno swing rialzista (secondo i canoni dell’analisi tecnica classica) e questo potrebbe aver lasciato alle spalle anche un bottom di lungo periodo. Tutto dipenderà se nelle prossime settimane, 8,876 reggerà o meno al rialzo.

Qual è il giudizio degli analisti?

Sulle riviste specializzate leggiamo: 21 raccomandazioni di emdia Accumulate con target a 10,84.

