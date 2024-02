2 azioni con buone performance a febbraio 2024 secondo gli analisti

Torniamo a scrivere di azioni, trattando stavolta alcune di quelle che potrebbe essere conveniente acquistare a febbraio 2024 secondo alcune riviste specializzate.

Siamo in un periodo complesso per i mercati e in una situazione di relativa attesa. Si pensi, ad esempio, alla situazione legata all’inflazione e all’aumento dei tassi di interesse, per non parlare poi dell’attuale situazione geopolitica. Anche per questo conviene essere ancora più cauti del solito quando si sceglie di investire del capitale sui mercati.

Può quindi essere utile affidarsi alle preview degli analisti in merito alle azioni da acquistare durante questo periodo. Le azioni di cui parleremo sono ambedue italiane e appartengono a due settori completamente diversi. Ecco quali sono.

2 azioni con buone performance a febbraio 2024

La Banca Intesa SanPaolo è una delle più grandi banche a livello globale. Secondo alcuni analisti, da un punto di vista tecnico sarebbe al momento in fase di rafforzamento. Vediamo quindi quale è invece il consenso medio riportato da Marketscreener.

Il numero degli analisti che ha formulato il consenso è 21, la raccomandazione media è Buy e il target fissato è di 3,649 euro. L’attuale prezzo di mercato è di 2,786 euro.

Enel S.p.A

Si tratta della più grande azienda di distribuzione di energia elettrica del nostro Paese. Per il consenso degli analisti (di numero 21) riportato da Marketscreener la raccomandazione è Buy e il target di prezzo fissato è di 7,75 euro.

Attualmente, il prezzo a cui le sue azioni vengono scambiate è di 5,874 euro. Dunque, queste sono 2 azioni con buone performance a febbraio 2024.

La situazione di Piazza Affari

Approfittiamo quindi del fatto che stiamo parlando di azioni italiane per fare una piccola parentesi su Piazza Affari, che sta vivendo un periodo molto positivo.

Infatti, da inizio anno sta salendo del 2-3% dopo un 2023 in cui è cresciuta in modo notevole, cioè di oltre il 30%.

